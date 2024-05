A Piazza Affari non si ferma la corsa al rialzo di Enel che anche oggi viaggia in positivo, salendo per la settima sessione consecutiva.

Il titolo, dopo aver archiviato quella di ieri con un vantaggio di circa un punto percentuale, oggi riesce a fare decisamente meglio.

Enel in rally sul Ftse Mib

Negli ultimi minuti, Enel viene fotografato a 6,714 euro, con un rally del 3,17% e volumi di scambio molto alti, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 49 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 26 milioni.

Enel: i conti del primo trimestre

Enel sta facendo il pieno di acquisti dopo la diffusione dei conti del primo trimestre, chiuso con un utile netto in rialzo del 44% a 2,18 miliardi di euro, mentre l’Ebitda adjusted è salito del 12% a 6,094 miliardi di euro e l’indebitamento finanziario netto si è attestato a 60,696 miliardi di euro, contro i 60,163 miliardi di fine 2023.

Sui risultati operativi ha inciso positivamente l’andamento di Enel Green Power, con le produzioni idro a +20%, con +2GW di capacità aggiuntiva, e l’andamento delle attività Retail, grazie al repricing sui clienti finali e alla riduzione del procurement cost.

Rinnovabili e retail compensano il peggior andamento delle Generazione termo e dei Networks che risentono dei cambi di perimetro in Romania.

Da un punto di vista geografico, positivo l’andamento di Italia (+68%), America Latina (+11%) e Stati Uniti (+24%) che più che compensano il minor contributo Spagna (-26%), impattata dal confronto sfavorevole con il primo trimestre del 2023 che beneficiava del picco di recupero marginalità nel business gas.

Enel: spunti dalla conference call

Dalla conference call è emerso che la guidance per il 2024 è stata confermata, con elevato grado di visibilità.

La crescita Ebitda del 12% nel primo trimestre del 2024 si compara con il +2% del punto medio della guidance.

L’idroelettrico contribuirà positivamente anche nel 2 trimestre ed Enel sta ancora beneficiando del contributo delle attività in Perù oggetto di cessione.

Ad oggi la guidance Ebitda includendo le attività Perù sarebbe quindi dell’1%-2% superiore alle indicazioni Enel.

La politica dei dividendi è confermata, con una cedola minima di 0,43 euro per azione, con un payout al 70% se il cash sarà positivo.

La generazione di cassa e l’andamento del debito sostengono oggi la view sull’applicazione del 70% di payout.

Il dividendo nelle stime di Equita SIM sale a 0,46 euro con uno yield del 7,1% e il target di risparmi di 1 miliardi di euro è in stato avanzato, con 600 milioni di euro già nel 2024.

Enel: il commento di Equita SIM

Equita SIM parla di indicazioni positive dalla trimestrale di Enel, con risultati operativi in forte crescita anno su anno, debito flat nonostante il pagamento dell’acconto sul dividendo per 2,4 miliardi di euro e guidance confermate con un buon grado di visibilità.

Il giudizio complessivo sulla trimestrale è quindi positivo: l’andamento operativo e della generazione di cassa sono superiori alle indicazioni 2024.

Le guidance confermate sia sul 2024 che sul 2026, le cessioni dovrebbero essere incassate a breve con debito prof-forma già a 54 miliardi di euro e il contributo addizionale delle attività in America Latina porterebbe oggi ad un Ebitda dell’1%-2% superiore alla guidance di gruppo.

Equita SIM mantiene la sua view bullish su Enel, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 7,3 euro, con un rendimento del dividendo implicito del 7,4% ed un rapporto debito/Ebitda a 2,4 volte che gli analisti ritengono appetibile in questo contesto di mercato.

Enel: il giudizio di GS e JP Morgan

A puntare su Enel è anche Goldman Sachs che oggi ha reiterato la raccomandazione “buy”, con un target price ritoccato leggermente da 8,7 a 8,75 euro.

Secondo la banca USA, il forte primo trimestre implica un potenziale per un aumento della guidance sull’intero anno.

Bullish anche la view di JP Morgan che oggi ha rinnovato l’invito a sovrappesare il titolo in portafoglio, con un fair value a 8,1 euro.

Per gli analisti la trimestrale di Enel è stata superiore alle attese e questo spinge a credere che il gruppo possa superare le stime per il 2024.

Enel al vaglio di Banca Akros

A consigliare l’acquisto di Enel è Banca Akros, con un prezzo obiettivo a 8 euro, sulla scia dei risultati trimestrali migliore delle aspettative.