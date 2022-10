Le utility si sono messe in evidenza sul Ftse Mib, con il focus sulle novità arrivate dall'Europa e sulle opzioni del nuovo Esecutivo per il caro energia.

La nuova settimana si è aperta con una seduta molto positiva per le utility che hanno guadagnato terreno con decisione sul Ftse Mib, rispetto al quale tutte hanno mostrato maggior forza.

Utility più forti del Ftse Mib

A indossare la maglia rosa è stato Italgas che ha chiuso con un rialzo del 3,45%, tallonato da Hera che ha messo a segno un progresso del 3,3%.

A seguire troviamo Terna che porta a casa un guadagno del 3,04% e si sono mosso sostanzialmente alla stessa velocità A2A e Snam, con un incremento rispettivamente del 2,96% e del 2,9%, lasciando più indietro Enel che è salito del 2,36%.

Le utility sono rimaste anche ieri sotto la lente sulla scia delle ultime novità arrivate dall'Europa e dalla stampa italiana.

Utility: confermate misure del Consiglio UE. Ecco quali sono

Il Consiglio Europeo ha chiesto alla Commissione di prendere decisioni su alcune misure per affrontare la crisi energetica.

Si parla in primis di un corridoio dinamico e temporaneo sul prezzo del gas da attivare in caso di episodi di eccessiva volatilità dei prezzi.

Da decidere anche in merito a uno schema temporaneo per limitare il prezzo del gas nella produzione di energia elettrica, che dovrà però passare un’analisi dei costi/benefici che impedisca l’aumento del consumo di gas.

Sotto esame anche l'acquisto congiunto volontario di gas da parte dei paesi UE ad eccezione di una quota del 15% degli stoccaggi che sarà obbligatoria.

Oggetto di valutazione è stato altresì un nuovo benchmark per il prezzo del gas che includerà LNG da avviare entro l’inizio del 2023 e una riforma del mercato elettrico che elimini i fattori che amplificano la volatilità dei prezzi del gas (decupling della produzione termoelettrica da quella renewables).

Infine, la semplificazione delle procedure di autorizzazione per le renewables e le reti.

Utility: nessun accordo su debito comune UE. La view di Equita

Il Consiglio Europeo ha sostanzialmente confermato le proposte della Commissione europea. Secondo Equita SIM, andrà verificato quanto sarà incisivo il corridoio sulla volatilità dei prezzi del gas e soprattutto il cap ai prezzi del gas per la produzione di energia elettrica, che genererà un deficit nei power generators che dovrà essere compensato con fondi UE o con debito pubblico dei singoli stati.

Manca ancora un accordo a livello europeo su una misura di solidarietà sul debito per i Paesi più in difficoltà.

Equita SIM ribadisce che l’introduzione di un meccanismo per ridurre il prezzo del gas e misure di solidarietà sul debito a livello europeo sono molto importanti per evitare rischi sui crediti dei retailer energetici, quali Enel, A2A, Hera, Iren e Acea.

Utility: rumor su ipotesi interventi nuovo Governo vs caro bollette

Dall'Europa ci spostiamo in Italia, dove il Sole 24 Ore riporta le possibili opzioni che il nuovo esecutivo guidato da Giorgia Meloni potrebbe vagliare sul tema del caro energia.

Secondo il quotidiano di Confindustria, le priorità del Governo saranno l’estensione del bonus sociale per le famiglie meno abbienti e l’estensione del credito d’imposta per gli acquisti di energia, confermando gli sconti in vigore fino al 30 novembre.

Sul tema extra-profitti, invece, il Sole 24 ore ipotizza la trasformazione dell’attuale tassazione sulla crescita del margine lordo ai fini IVA, che ha alla fine ha prodotto un gettito significativamente inferiore alle attese, in una tantum legata all’IRES o all’IRAP, ma è da verificare la fattibilità costituzionale, considerato il rigetto della ROBIN TAX in passato.

Al momento si tratta comunque solo di una ipotesi giornalistica.

Utility: resta il rischio regolatorio

Secondo Equita SIM, il rischio regolatorio rimane, considerata la necessità del Governo di finanziare le eventuale misure a sostegno di imprese e cittadini, sopratutto nel caso in cui l'Unione Europea non approvasse i meccanismi di price cap e le coperture/garanzie di budget Europeo.

Si tratta di meccanismi su cui l'Unione Europea ha trovato un accordo nel Consiglio dei ministri la settimana scorsa e che ora sono in fase di elaborazione da parte della Commissione.

A detta di Equita SIM, l’elemento di rischio maggiore rimane il credito verso i clienti nei prossimi mesi, con le società retailer maggiormente esposte, quali Enel, A2A, Hera, Iren e Acea.