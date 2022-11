La chiusura positiva registrata dal Ftse Mib è stata sfruttata a dovere dalle utility che sono riuscite a performare tutte meglio dell'indice di riferimento.

Utility in buon rialzo: Terna corre più di tutte

Nel comparto, a salire sul podio è stata Terna che a sfoggiato un rally del 3,08% alla vigilia dei conti trimestrale, seguito da Hera che è salito del 2,1%.

Bene anche Snam e Italgas che si sono apprezzati rispettivamente dell'1,87% e dell'1,22%, mentre sono rimasti più indietro Enel e A2A che hanno portato a casa un guadagnato dello 0,73% e dello 0,6%.

Utility vivaci: netto calo per il rendimento del BTP a 10 anni

Le utility oggi sono state aiutate e non poco dai segnali incoraggianti arrivati dal mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund, che in realtà non impatta sull'andamento delle utility, si è fermato appena sotto la parità, con un calo dello 0,13% a 210,32 punti base.

A interessare maggiormente il settore delle utility è stato l'andamento dei rendimenti dei titoli di Stato.

Da segnalare che quello del BTP a 10 anni ha accusato un netto calo del 3,75%, fermandosi al 4,285% a fine seduta.

Le utility sono molto sensibili all'andamento dei tassi, visto che si tratta di società molto indebitate che quindi vedono aumentare o diminuire il costo del loro debito in base ai movimenti del mercato obbligazionario.

Price cap: le incertezze della Commissione UE

Intanto, a mantenere alta l'attenzione sulle utility contribuisce l'annosa questione del caro energia e della conseguente ricerca di strumenti e soluzioni per contrastarlo.

Come riportato dai quotidiani, la Commissione Europea sarebbe incerta sulla formulazione dei meccanismi di price cap, ossia di un tetto massimo al prezzo del gas, considerando lo strumento pericoloso e di difficile implementazione per il rischio di ridurre la sicurezza delle forniture di gas all’Europa.

Sul tema caro energia leggi anche questo: Caro bollette: ecco le mosse del Governo. Occhio a Enel

La Commissione europea propenderebbe per strumenti alternativi per ridurre la volatilità di prezzo, tra i quali i temi degli acquisti comuni, la riforma del mercato elettrico ed i sostegni economici.

Secondo quanto riportato anche nei giorni scorsi, i paesi sostenitori dello strumento, tra cui Italia, Polonia, Belgio, Grecia e Francia. potrebbero bloccare i lavori della commissione anche sugli altri temi in discussione, nel caso in cui non vengano fornite indicazioni più precise su come un possibile meccanismo di cap debba essere implementato.

Utility: negativa incertezza su price cap. Enel a rischio

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che l’incertezza sui possibili accordi è un elemento negativo.

La mancata approvazione di un price-cap a livello europeo è un elemento che può pesare sui singoli bilanci statali, che verranno chiamati in causa per ridurre gli effetti di eventuali rialzi del prezzo del gas in assenza di un cap.

Questo aumenta i rischi per il settore energetico sia in termini di visibilità sui pagamenti clienti, sia in termini di rischi regolatori per eventuali misure destinate a finanziare misure di sgravio.

Equita SIM ricorda che tra le società più esposte al tema del price cap troviamo innanzitutto Enel, oltre ad A2A, Hera, Iren e Acea.