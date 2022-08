A Piazza Affari la seduta odierna si è conclusa in maniera contrastata per le utility che non sono riuscite a muoversi tutte nella stessa direzione.

Utility a due velocità sul Ftse Mib

A sintonizzarsi con la buona impostazione del Ftse Mib sono state A2A ed Hera che hanno guadagnato rispettivamente lo 0,97% e lo 0,7%, seguiti da Enel che si è accontentato di un frazionale rialzo dello 0,1%.

Si è fermato poco sotto la parità Terna, con un calo dello 0,05%, seguito da Snam e da Italgas che hanno ceduto rispettivamente lo 0,58% e l'1,33%.

A mantenere alta l'attenzione sulle utility sono le novità ch arrivano dal fronte politico.

Utility: Draghi deciso a rilanciare pressing su cap prezzo gas

Secondo le indicazioni di stampa, il Governo è deciso a rilanciare il pressing per ottenere l’introduzione di un tetto "Europeo" al prezzo del gas.

Il tema dovrebbe essere affrontato al prossimo consiglio Europeo il 5-6 ottobre.

Sul tema del tetto al prezzo del gas si è inoltre espresso il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, che parla di un tetto di carattere Nazionale per un periodo straordinario limitato.

Caro energia: le misure proposte dal PD

Tra le misure proposte dal Partito Democratico troviamo un tetto per 12 mesi a 100 €/MWh per imprese ed utenze domestiche, un contratto sociale per microimprese e famiglie con redditi bassi, che prevede una fornitura elettrica 100% rinnovabile gratuita fino a 1350 KWh, il raddoppio del credito di imposta, un piano nazionale per il risparmio energetico con incentivazioni all’efficienza energetica finanziati dall’allargamento della platea della tassazione extraprofitti ad altri settori e infine investimenti in rinnovabili.

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che al momento non è stata fornita nessuna indicazione su come il cap al prezzo del gas dovrebbe essere finanziato.

Utility: Equita, sale l'incertezza sull'intero settore

Secondo la SIM milanese, l’introduzione di un tetto massimo a 100 €/MWh è un elemento negativo per tutti gli operatori energetici, nel caso in cui la differenza di costo non venga finanziata dallo Stato e in particolare per i produttori Idro e parzialmente per i rinnovabili sulle produzioni a mercato.

Equita SIM fa notare che per la prima volta si parla di livelli di prezzo "differenti", rispetto all’attuale cap che prevede limite a 60-66 €/MWh.

A detta degli esperti, i potenziali interventi regolatori alimentano incertezza sull’intero settore.