Le utility viaggiano in positivo con il focus sul tema del gas: Draghi rilancia sul price cap europeo. Ecco le nuove indicazioni sul piano del Governo.

A Piazza Affari la seduta odierna prosegue all'insegna di un timido rialzo per le utility che riescono a mantenersi a galla, mostrando nel complesso un'intonazione leggermente migliore rispetto al Ftse Mib.

Utility in positivo, stona solo A2A

L'unica nota stonata è quella di A2A che si muove in controtendenza e cala dello 0,85%, mentre Enel oscilla sulla parità e Terna sale dello 0,08%.

Snam e Italgas si apprezzano dello 0,2% dello 0,45%, ma ad indossare la maglia rosa è Hera che sfoggia un rialzo più corposo dello 0,99%.

Utility: Draghi rilancia sul price cap europeo

Le utility restano sotto la lente sulla scia delle notizie che arrivano da più fronti sul gas, che ha raggiunto nuovi record storici oltre quota 300 euro al megawattora.

Ieri, durante il suo intervento al Meeting di Rimini di CL, il premier Mario Draghi ha rilanciato sul price cap europeo, confermando che la Commissione Europea è attualmente al lavoro su una proposta per introdurre un tetto al prezzo del gas, che sarà presentata al prossimo Consiglio Europeo.

Utility: Governo aggiornerà piano emergenza gas la prossima settimana

Secondo quanto riferito da una fonte governativa e stando a quanto riportato da Reuters, il Governo italiano procederà la prossima settimana a un aggiornamento del suo piano di emergenza per il gas.

La stessa fonte ha precisato che al momento non saranno annunciati piani di razionamento, visto che il nostro Paese ha ridotto la sua dipendenza dalle forniture russe.

Sempre dalla fonte citata da Reuters si è appreso che "L'aggiornamento del piano di emergenza del gas conterrà anche ipotesi per scenari peggiori, ed eventualmente altre misure più forti in caso di riduzioni dei flussi".

Utility: nuove indicazioni sul piano gas del Governo

Gli analisti di Equita SIM si sono focalizzati quest'oggi sulle nuove indicazioni relative al piano gas del Governo, segnalando però che ci sono pochi spunti in merito.

Tra le maggiori linee guida, già note in realtà con pochi correttivi, gli esperti segnalano in primis aiuti mirati al taglio dei consumi energetici e alla decarbonizzazione dei processi produttivi: obiettivo è il taglio del 20% nei consumi.

Nel piano non è previsto alcun taglio di consumi per le industrie nel breve termine, ma riduzione delle temperature nel residenziale pubblico e privato e riduzione dell'illuminazione pubblica e delle vetrine dei negozi.

Da segnalare la spinta alle rinnovabili onshore e offshore e lo sviluppo del bio metano.

Il piano contempla anche un nuovo rigassificatore a Piombino entro gennaio 2023 e un nuovo impianto a Ravenna per fine 2023, in modo da garantire indipendenza sul fronte gas nel 2024.

Utility: i titoli da tenere d'occhio a Piazza Affari

Secondo gli analisti di Equita SIM, il raggiungimento dell`80% di stoccaggi, con l'obbligo di approdare al 90% per ottobre, è l'elemento più rilevante per garantire la sicurezza energetica nella stagione invernale, in condizioni meteo normali.

La SIM milanese spiega che le eventuali interruzioni gas durante l`inverno sono un elemento negativo per Enel, Iren, A2A, Hera ed Acea.