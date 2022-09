La seduta odierna prosegue senza infamia e senza lode per Enel che cerca di mantenersi a galla, mostrando meno forza relativa rispetto al Ftse Mib e alla maggior parte delle altre utility.

Enel ancora debole

Dopo aver chiuso la sessione di ieri con un calo di circa mezzo punto percentuale, il titolo oggi ha avviato gli scambi in calo e in seguito a una flessione iniziale ha ripreso quota.

Enel però fatica a riposizionarsi stabilmente sopra la parità, tanto da presentarsi negli ultimi minuti a 4,922 euro, con un frazionale rialzo dello 0,04% e oltre 6,2 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 23,5 milioni.

Enel: approvato piano UE contro cao energia. Cap a 180€/MWh

Enel finisce sotto la lente sulla scia delle ultime novità arrivate dall'Unione Europea.

Quest'ultima ha approvato l’atteso documento sul price cap agli impianti di produzione inframarginale, ossia Rinnovabile, Nucleare e Hydro, confermando le indiscrezioni dei giorni scorsi.

Nel dettaglio è prevista l'imposizione di un cap a 180€/MWh, che funzionerà come un Claw Back degli extra profitti realizzati sopra questo livello.

I ricavi "restituiti" dagli operatori inframarginali dovranno essere utilizzate per ridurre il peso della bolletta su aziende e famiglie.

Le tecnologie con il cap sono: Hydro non a bacino (Run on River), Wind, Solar, Geothermal, Nuclear, Waste, Biomassa, Lignite e Fuel Oil.

Il cap si applica ai profitti energia, escluse le componenti di incentivo e i ricavi con coperture (PPA o HEDGING o CFD) sotto ai 180 €/MWh.

Nel piano UE è lasciata ai paesi membri la possibilità di applicare limiti più stringenti, a patto che questi non violino le normative EU in termini di aiuti di stato e competizione tra paesi.

Previsto altresì che il cap continui ad incentivare gli investimenti e non favorisca la domanda gas e che la struttura di mercato interna giustifichi l’applicazione di un cap differente.

Il cap è in vigore dal 1° dicembre 2022 al 31 marzo 2023, in attesa che l'Unione Europa approvi le regole di modifica dei mercati elettrici.

Utility: piano UE positivo per Enel ed ERG

Secondo gli analisti di Equita SIM, il documento non rimuove completamente le incertezze regolatorie per la flessibilità di applicare cap più stringenti lasciata ai paesi, con l’Italia che ha attualmente in vigore un limite a 60-66 €/MWh fino al primo semestre del 2023.

Gli esperti ritengono che il documento sia positivo per le Rinnovabili con esposizione estera, quindi per Enel ed ERG, considerando che all’estero non sono in vigore limiti più stringenti.

Positiva, inoltre, l’esclusione degli Idro a Bacino (A2A, IREN ed ENEL) che in Italia sono invece inclusi nel cap, ma resta da verificare cosa farà il nostro paese dopo la prima metà del 2023.

Per il Waste, che riguarda quindi A2A, HERA e IREN, gli effetti dell’introduzione nel Cap è incerta.

Utility: ancora troppa incertezza sul fronte regolatorio

Alle attuali condizioni l’impatto è potenzialmente positivo, considerando la stima di Equita SIM di prezzi a 130 €/MWh, quindi con upside rispetto al Cap di 180 €/MWh.

Si tratta però di una condizione che potrebbe invertirsi a seconda delle decisioni del Governo Italiano su che limiti imporre a questa tecnologia.

Infine, complessivamente agli esperti di Equita SIM sembra che il documento lasci ancora eccessiva incertezza normativa.