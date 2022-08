Una seduta da dimenticare per le utility che oggi sono state travolte da uno tsunami di vendite a Piazza Affari.

Utility in caduta libera sul Ftse Mib

Sulla scia dell'andamento negativo mostrato dal Ftse Mib, che a fine giornata ha ceduto l'1,22%, fermandosi a ridosso di area 21.550, i titoli del settore utility hanno accusato dei ribassi molto più pesanti.

A pagare il conto più salato è stata Hera che ha lasciato sul parterre il 6,01%, seguito da Tera che ha ceduto il 4,36%.

Poco distanti troviamo A2A e Italgas che sono scesi rispettivamente del 3,57% e del 3,11%, mente Snam ed Enel hanno riportato una flessione del 2,75% e del 2,45%.

Utility sotto schiaffo: salgono rendimento BTP a 10 anni e Spread

Le utility non hanno trovato alcun conforto nei segnali negativi arrivati dal mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund si è allargato e si è fermato a 234 punti base, con un rialzo dell'1,74%.

Male anche il rendimento del decennale che si è spinto ancora più in alto, terminando gli scambi odierni al 3,883%, con un vantaggio dell'1,54%.

Utility: rumor su tassa extraprofitti. Cosa ha in mente il Governo?

A mettere sotto scacco le utility sono però le ultime indiscrezioni sulle mosse del Governo in materia di extraprofitti.

Come riportato dai quotidiani e dopo il flop della prima tassa sugli extraprofitti che ha portato ad un gettito dieci volte inferiore alle attese, verrà riscritta la normativa, che aveva diversi profili di incostituzionalità.

Secondo quanto riportato dalla stampa, al Governo uscente sarebbe stato chiesto di intervenire per una modifica, che potrebbe portare all’introduzione di una addizionale IRAP, misura più coerente con l’obiettivo del Governo.

Utility: i titoli più a rischio. Enel in primis

Equita SIM spiega che si tratta di un elemento di rischiosità per il settore utilities, che rimane il più esposto ai possibili interventi governativi.

Questo nonostante, nella maggior parte dei casi, stia in realtà registrando perdite significative nei segmenti retail per le dinamiche di pricing dei contratti e di ritardi nei pagamenti.

Il vecchio obiettivo di raccolta del Governo era di circa 10 miliardi di euro, per tutto il settore energia che include anche le società non quotate, i trader di energia ed i fondi con rinnovabile in gestione.

Tra le piu’ esposte agli interventi governativi Equita SIM segnala Enel, A2A, Iren, Hera, Acea, Erg e Alerion.

Utility: UE più vicina a prezzo gas

L'Unione Europea sarebbe inoltre più vicina all’approvazione del tetto al prezzo del gas, che potrebbe essere introdotto solo sul gas destinato alla produzione di energia elettrica.

Entro la fine dell’anno potrebbe inoltre arrivare la riforma dei mercati dell’energia, con l’obiettivo di disaccoppiare il prezzo dell’elettricità da quello delle commodities tradizionali.

Nessuna indicazione sulle modalità, che potrebbero però prevedere la separazione dei mercati per Termoelettrico e Rinnovabili, con un cap ai prezzi per quest’ultimo mercato.

La riforma potrebbe inoltre rafforzare il meccanismo dei PPA per le negoziazioni a termine dell’energia.

Per Equita SIM è positivo che la riforma arrivi attraverso i canali europei che secondo gli analisti sono più "coerenti" con la necessità di sviluppo delle rinnovabili.

La riduzione dei prezzi dell’elettricità riduce ovviamente l’extra remunerazione delle RES, che tuttavia, non prezzano al momento gli attuali livelli di prezzo elettricità.