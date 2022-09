Utility in calo in un mercato colpito dai sell dopo la chiusura della fornitura di gas dal Nord Stream. I pericoli che si corrono ora e i titoli più in bilico.

La nuova settimana è partita con il piede decisamente sbagliato per le Borse europee che, dopo il recupero di venerdì scorso, ricadono nella rete dei ribassisti.

Ftse Mib sotto pressione dopo il rally di venerdì

Male anche Piazza Affari dove il Ftse Mib restituisce quasi interamente al mercato il rally messo a segno prima del week-end.

Negli ultimi minuti l'indice delle blue chip è fotografato poco sotto i 21.400 punti, con un ribasso del 2,43%.

Utility in ribasso. A2A la peggiore

Tra i titoli colpiti dai sell troviamo anche le utility e nel settore la maglia nera oggi è indossata da A2A che arretra il 2,89%, seguito da Enel e Italgas che scendono del 2,3% e del 2,29%, mentre Hera e Terna calano entrambi dell'1,97%, tallonati da Snam che flette dell'1,59%.

Utility: l'UE conferma un percorso in due tappe

A mettere sotto pressione il mercato sono le cattive notizie che arrivano dal prezzo del gas, che scatta nuovamente in avanti dopo il netto calo accusato la scorsa settimana, con un allontanamento dai massimi storici segnati ad agoto oltre i 300 euro il megawatt ora.

L'Unione Europea si è già attivata da tempo per cercare di fronteggiare il caro energia e soprattutto trovare una soluzione per garantirsi le forniture di gas in vista del prossimo inverno.

Come evidenziato in una nota diffusa oggi da Equita SIM, l'Unione Europea conferma un percorso in due tappe, che riguardano misure di emergenza per ridurre i prezzi dell'energia (immediato) e rivedere il mercato dell'energia (a inizio 2023.

Utility: al lavoro su un cap sui prezzi del gas

Secondo la stampa si starebbe lavorando su un cap sui prezzi wholesale del gas in Europa e al prezzo del gas importato dalla Russia.

Inoltre, verrebbe introdotto un cap anche ai prezzi di rinnovabili, nucleare e carbone, che dovrebbe però sostituire altre misure nazionali.

La Russia ha reagito annunciando la chiusura della fornitura di gas dal Nord Stream per manutenzioni, senza limiti di tempo.

Utility: da Svezia e Finlandia pacchetti per operatori del settore

Equita SIM ricorda che nel fine settimana c'è stato inoltre l'annuncio da parte della Svezia di un pacchetto di crediti governativi fino a 23 miliardi di euro per evitare problemi di default da parte di operatori del settore.

Anche la Finlandia ha proposto un pacchetto di garanzie da 10 miliardi di euro alle società del settore.

Dall'altro lato la Germania introdurrà una tasa sugli extra profitti che colpirà i produttori di energia elettrica per finanziare un pacchetto di aiuti a clienti retail e industriali da 65 miliardi di euro.

Secondo il Financial Times, altri Paesi dell'Unione Europea potrebbero seguire quello che ha fatto la Svezia per i problemi che potrebbero sorgere nel settore. Il rischio per la chiusura dei flussi sul Nord Stream 1 è di innescare un forte aumento dei prezzi dell'energia.

Utility: i titoli più a rischio a Piazza Affari

Equita SIM evidenzia che nel settore utility le società maggiormente in pericolo sono quelle esposte ai rischi legati per i margin calls sui derivati dei contratti di fornitura gas (esposizioni non note), alle forniture di gas ai clienti finali e all'acquisto di gas per le centrali CCGT, cioè Enel, A2A, Iren e Hera.

In misura minore anche Acea, che però ha una bassa esposizione ai clienti gas, conclude Equita SIM.