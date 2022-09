Eni ha annunciato l'acquisizione di diverse attività della British Petroleum in Algeria, tra queste due importanti concessioni per l'estrazione e la produzione di gas ad In Amenas, ai confini con la Libia e In Salah nell'area centro meridionale del paese, che operano a stretto contatto con Sonatrach ed Equinor.

Le concessioni rilevate

Le due concessioni operanti nel Sahara meridionale hanno per Eni, per l'Italia e per l'Europa un enorme valore strategico. Nel solo 2021 In Amenas e In Salah hanno prodotto circa 11 miliardi di metri cubi di gas e circa 12 milioni di barili condensati di GPL. Si tratta di volumi importanti, certo non sufficienti a coprire il fabbisogno energetico dell'Europa, ma comunque utili ad ammorbidire la morsa sull'Italia del gas russo.

Stando a quanto riportato da Eni nel proprio comunicato apparso tra le pagine del gruppo ANSA, tale acquisizione ha un forte valore strategico e contribuisce a soddisfare, in parte, il fabbisogno europeo di gas, oltre a rafforzare la presenza di Eni in Algeria, già paese chiave per Eni in cui la compagnia petrolifera è presente dal 1981.

Le due concessioni rilevate da Eni sono attive ad In Amenas e In Salah sono attive rispettivamente dal 2006 e 2004 ed operano congiuntamente a Sonatrach ed Equinor, la prima è una società petrolifera algerina, la seconda ex Statoli, è una società petrolifera norvegese. Entrambe in Algeria collaborano a stretto contatto sia con BP che con Eni.

Ampliamento Eni in Algeria

L'acquisizione di Eni di due importanti concessioni algerine della BP si colloca all'interno di un piano di espansione e consolidamento della società petrolifera italiana in Algeria dove Eni sta ampliando il proprio portafoglio di asset attraverso varie acquisizioni e contratti. Oltre alle due concessioni rilevate Eni ha infatti stipulato nuovi contratti con Berkine Sout per il blocco 404/208 che consentiranno alla compagnia di incrementare la propria produzione di gas nel paese.

Aumento di produzione

Con le nuove acquisizioni e contratti, unitamente ai programmi di sviluppo già in corso nel bacino del Berkine, Eni punta ad incrementare la propria produzione di greggio, superando i 120.000 barili al giorno entro il 2023.

L'incremento della produzione nei programmi di Eni è finalizzato ad affrontare al meglio le nuove sfide dell'attuale mercato energetico, per offrire ai propri clienti energia sostenibile e sicura, e, allo stesso tempo, ad accelerare sul processo di decarbonizzazione.

Effetto sui mercati

L'annuncio dell'acquisizione delle concessioni BP in Algeria da parte di Eni non ha sortito grossi effetti sul mercato azionario. Più precisamente, le azioni di Eni, all'apertura dei mercati, hanno registrato un valore di circa 11,79€, a seguito dell'annuncio dell'acquisizione il loro valore è salito ad 11,94€ per poi tornare ad 11,84€ circa.

Dal canto suo, le azioni di British Petroleum hanno registrato un lieve incremento, passando da circa 442$ ad azione all'apertura dei mercati a circa 453$.