Tra le materie prime continua a arretrare il petrolio che, dopo il netto calo di ieri, cede oggi poco meno di mezzo punto percentuale, toccando nuovi minimi di periodo.

Prezzo del gas sempre più alto: raggiunta quota 250 euro/MWh

Ben diverso l'andamento del gas che in Europa continua a segnare un record dopo l'altro, tanto che ieri il future con scadenza settembre ad Amsterdam ha raggiunto un picco intraday a 250 euro/MWh.

Da questo bottom si è avuto un ritracciamento, ma il gas è tornato a salire e ora avanza di oltre due punti percentuali a circa 231 euro.

Secondo quanto scrive Milano Finanza, la corsa dei prezzi è il risultato dell'effetto combinato dell'aumento della domanda di gas a causa della minore produzione di energia eolica e idroelettrica, e della contestuale riduzione dell'offerta da parte di Gazprom.

Gas: previsioni funeste da Gazprom

Il colosso russo ha previsto peraltro uno scenario ancora più allarmante per i mei a venire, tanto da stimare un aumento dei prezzi del gas del 60%, con le quotazioni che potrebbero superare i 390 euro a MWh già in autunno.

E mentre il gas corre e raggiunge vette sempre più alte, i Paesi dell'area euro cercano di correre ai ripari, ma gli interventi attuali fino a questo momento non hanno portato i risultati sperati.

Tassa sul gas in Germania

Una delle ultime novità da segnalare su questo fronte è quella che arriva dalla Germania, che ha introdotto una sovra-tassa sui consumi di gas per famiglie ed imprese fino ad aprile 2024.

Il Sole 24 Ore riporta che l’impatto stimato di circa 13 miliardi di euro serve a finanziare i distributori ed i retailers di gas dai rischi di fallimento. La tassa avrà inoltre un impatto stimato nell'ordine dello 0,9% sull’inflazione.

Come detto prima, il prezzo del gas è sui massimi degli ultimi mesi, oltre che storici, e secondo il Sole 24 Ore il rischio è che i prezzi continuino a salire durante il prossimo inverno se la Russia dovesse tagliare le forniture.

Gas: la view di Equita SIM

Equita SIM ricorda che l'Unione Europea discuterà a fine settembre l’introduzione di un cap sui prezzi del gas, ma i paesi nordici rimangono contrari.

Il tema in questa fase è la mancanza di gas, oltre ai problemi del nucleare in Francia ed alla siccità che rende più difficile anche il funzionamento di centrali CCGT in Italia ed il trasporto del carbone in Germania.

Secondo gli analisti della SIM milanese, l’introduzione della tassa sui consumi di gas, oltre ad essere un supporto per i retailers, ha l’obiettivo di ridurre i consumi per prevenire il rischio di interruzione dell'apprrovvigionamento quest’inverno.

Il rischio resta in capo ai retailers: occhio a ENI ed Enel

Il rischio principale di un prezzo del gas così elevato e del pericolo di interruzione della supply di gas rimane in capo ai retailers.

Questi ultimi dovranno onorare i contratti di fornitura da un lato ed il rischio bad credits dall’altro nel corso dei prossimi mesi.

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che i player più esposti in Italia sono le local utilities, ossia Enel ed ENI.

Per entrambi i titoli la view della SIM milanese è positiva, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 19 euro per ENI e a 7,7 euro per Enel.