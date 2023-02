ENI, Enel, Terna e Snam: ecco la richiesta del Governo

Il settore delle utility oggi si è messo in evidenza sul Ftse Mib, mettendo a segno un bel progresso.

Utility in positivo sul Ftse Mib, stona solo Enel

L'unica eccezione negativa è stata quella di Enel che è sceso dello 0,37%, mentre ERG è salito dello 0,21%, preceduto da Snam e A2A che hanno guadagnato lo 0,86% e lo 0,97%,

Ancora meglio Italgas e Terna che sono saliti di pari passo dell'1,26% e dell'1,28%, ma ad avere la meglio su tutti è stata Hera con un vantaggio dell'1,76%.

Governo: la richiesta ai CEO di Enel, ENI, Terna e Snam

Il governo ha incontrato i CEO di ENI, Enel, Terna e Snam per chiedere progetti realizzabili entro il 2026 e dare forma all’hub energetico del Mediterraneo.

Secondo Repubblica l’obiettivo del governo sarebbe ottenere dalle principali società energetiche a controllo pubblico, alcuni progetti definiti che possano ottenere le risorse dal testo rivisto del Pnrr, piano nazionale di ripresa e resilienza.

Equita SIM evidenzia che ENI sarebbe concentrata sui biocarburanti e progetti per la cattura della CO2, Terna oltre al Tyrrhenian Link valuterebbe anche lo sviluppo di un secondo corridoio Italia-Montenegro.

Per Snam il progetto sarebbe la già annunciata dorsale Adriatica e per Enel viene citato l'impianto LNG di Porto Empedocle in Sicilia, che non sarebbe nel piano strategico.

I fondi disponibili sarebbero pari a 2,7 miliardi di euro fondo perduto, oltre a prestiti agevolati.

I progetti dovranno essere presentati entro il 30 marzo al governo, per stabilire quali saranno realizzabili entro il 2026 per ottenere i fondi del PNRR non ancora assegnati dalla Commissione Europea.

Fra i progetti citati le due principali novità sono il raddoppio dell’interconnessione con il Montenegro da parte di Terna e la costruzione del LNG di Porto Empedocle da parte di Enel.

Secondo gli analisti di Equita SIM, andrà verificato se questi progetti saranno finanziati e nel caso di Terna quanto rilevanti saranno i contributi a fondo perduto, che devono essere dedotti dal calcolo della RAB.