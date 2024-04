Seduta senza infamia e senza lode per ENI che, dopo aver archiviato la giornata di venerdì scorso con un frazionale rialzo dello 0,04%, anche oggi si è fermato appena sopra la parità.

ENI poco sopra la parità

Il titolo ha terminato le contrattazioni a 15,274 euro, con un lieve progresso dello 0,09% e oltre 6 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a più di 10 milioni.

ENI è rimasto sotto i riflettori sulla scia dei dati del primo trimestre diffusi venerdì scorso.

ENI sotto la lente di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che la performance del primo trimestre di ENI è stata superiore alle attese, accompagnata da un miglioramento di outlook CFFO/EBIT adjusted proforma a oltre 14,5 miliardi di euro ciascuno e dall’incremento del piano di buyback a 1,6 miliardi di euro, da 1,1 miliardi.

Gli esperti della SIM milanese confermano le stime 2024 che erano già superiori alla guidance precedente di ENI.

Equita SIM ha modificato contestualmente le stime in funzione dei nuovi indicatori economici proforma e del nuovo reporting divisionale.

Gli analisti migliorano leggermente le stime dal 2025 in funzione dell’incremento del piano di buy-back.

Gli esperti ribadiscono una visione positiva sul titolo, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 19,5 euro, basato sul modello della somma delle parti. Sul 2024 il titolo tratta a circa 7 volte il multiplo prezzo-utili, circa l’% free cash flow yield.

La remunerazione è molto competitiva e pari ad un total return di circa il 10%, come risultante dal dividend yield per circa il 7% e buyback yield per circa il 3%.

ENI: Berenberg rivede il prezzo obiettivo

Più cauti i colleghi di Berenberg che da una parte hanno confermato la raccomandazione “hold” sul titolo e dall’altra hanno ritoccato il prezzo obiettivo da 15 a 15,5 euro dopo la buona trimestrale diffusa dal gruppo.