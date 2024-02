Ftse Mib in attesa di conferme. Meglio ENI o Saipem ora?

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Gerardo Murano, consulente finanziario indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'indice Ftse Mib e su diverse blue chip.

Il Ftse Mib ha aggiornato di poco i massimi di periodo, salvo poi frenare il passo. Quali le attese nel breve?

Nell’ultima intervista avevamo parlato di una fase di consolidamento che in realtà si è protratta per il Ftse Mib.

Ora abbiamo avuto un’accelerazione positiva che ha formato nuovi massimi relativi, quindi ci troviamo con la possibilità di un ingresso long al superamento di questi top.

Il movimento di per sé è stato particolare, nel senso che anche in questo caso abbiamo avuto un leggero superamento del massimo con una fase di storno in seguito.

Si tratta di un movimento che nel breve periodo necessita ancora di interpretazione, nel senso che la conferma di un nuovo sviluppo rialzista si avrebbe solo al superamento del massimo toccato in area 30.920.

Ftse Mib: quali scenari nel breve?

Fino ad allora si conferma anche nel breve periodo una fase di consolidamento e quello che va evidenziato è che nel 2024, a differenza di quanto accaduto nel 2023, il Ftse Mib ha perso forza relativa rispetto ai principali indici europei e in particolare in confronto all’Eurostoxx50 e questo indica un cambio di atteggiamento da parte degli investitori, che invita necessariamente alla prudenza.

Alcuni settori si confermano in tenuta, come quello dei bancari, mentre alcuni hanno mostrato delle accelerazioni, come nel caso del fashion, mentre per il resto c’è una fase di generale volatilità elevata.

Ancora non possiamo dire che è partito un nuovo trend rialzista, visto che si protrae al momento questo scenario di consolidamento per il Ftse Mib.

Focus su ENI e Saipem

Cosa può dirci in merito al recente andamento di ENI e Saipem e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

ENI ha fatto un bel movimento rialzista che è giunto però in una fase importante in termini operativi.

E’ stata raggiunta l’area dei 15 euro, che rappresenta una soglia resistenziale importante, al di sotto della quale stanno consolidando al momento i corsi.

Il titolo merita di essere monitorato con attenzione, perché al superamento dei 15,15 euro avremo un cambio di direzione in positivo.

Questo vuol dire che al momento ENI si trova al di sotto di una resistenza, quindi avviare ora posizioni long non è conveniente, così come la chiusura delle stesse, perché per fare ciò bisognerà attendere almeno un close al di sotto dei 14,6 euro.

Quello che conviene fare è monitorare ENI per avviare nuove posizioni long al superamento dei 15,5 euro.

Saipem è sempre seguito con attenzione da parte degli investitori, nel senso che le notizie sono valutate con un’accezione decisamente negativa.

Fino a qualche giorno fa eravamo in una situazione laterale in un intervallo tra 1,4 e 1,55 euro, mentre la scossa ribassista dei giorni scorsi ha cambiato lo scenario e aumentato il rischio per gli investitori.

Per Saipem segnaliamo quindi una fase delicata su cui si può operare con una porzione di capitale relativamente ridotta, quindi con un ingresso contrarian che però abbia uno stop ben definito al di sotto di 1,3 euro.

Volendo ipotizzare un ingresso a mercato su Saipem, si potrà avere un target a 1,44 euro, ma è chiaro l’aumento della rischiosità del titolo necessità di uno stop loss ferreo.

Come valuta i recenti movimenti di Stellantis e Ferrari e quali indicazioni ci può fornire per entrambi?

Stellantis ha avviato un movimento di storno che ha consentito di raggiungere dei supporti dinamici abbastanza significativi in area 19 euro, per poi avviare questo nuovo movimento rialzista.

Quest’ultimo potrebbe essere condizionato da movimenti interni al capitale e alla governance della società.

E’ chiaro che si è trattato di un movimento difficile da cogliere per la velocità dello stesso e in questo momento non valuto Stellantis tra i titoli da inserire in portafoglio.

Consiglio di attendere un segnale di forza che deve essere legato al superamento dei 22 euro.

Abbiamo assistito a un rimbalzo, tale può essere definito da un punto di vista tecnico, ma è necessario che questo si traduca in un ulteriore elemento di forza per considerare Stellantis appetibile con un orizzonte temporale un po’ più ampio.

Di converso, il cedimento dei 19 euro rappresenterebbe un’indicazione di breve, ma anche di medio termine.

Per Ferrari il tema è quello dei risultati del 2023 che hanno fatto volare i corsi dopo il test del supporto in area 315 euro.

Potrebbe trattarsi di un movimento speculativo di brevissimo termine e a chi ha il titolo in portafoglio, consiglio di fare attenzione alla tenuta dei 314 euro, sotto cui si avrebbe un’indicazione di negatività che consiglierebbe un alleggerimento delle posizioni in essere.