ENI risale dopo due sessioni decisamente ribassiste: focus sulle ultime novità relative al progetto in Qatar. Analisti bullish.

La prima seduta della nuova settimana prosegue all'insegna degli acquisti per ENI che mostra più forza relativa del Ftse Mib.

ENI risale la china dopo il sell-off delle ultime due sedute

Il titolo, reduce da due sessioni da dimenticare, dopo aver chiuso quella di venerdì scorso con un tonfo di quasi cinque punti percentuali, oggi risale la china.

ENI ha avviato gli scambi in lieve progresso e ha ampliato progressivamente i guadagni, salendo al momento dell'1,35% a 12,172 euro, con oltre 5,6 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 13 milioni.

ENI sale, ma petrolio è poco mosso

Il titolo si muove in positivo sulla scia della buona intonazione del Ftse Mib, mentre è meno puntellato dall'andamento del petrolio che si muove poco sopra la parità, passando di mano a 109,75 dollari, con un lieve rialzo dello 0,17%.

ENI partner del progetto in Qatar di North Field East

ENI guadagna terreno dopo che la società ha firmato partnership per la creazione della nuova joint-venture che deterrà il 12,5% del progetto North Field East, che avrà una capacità di liquefazione pari a 32 milioni di tonnellate/anno, ovvero circa 45 miliardi di metri cubi l'anno tramite 4 treni LNG, della durata di 27 anni.

Nella joint-venture, QatarEnergy deterrà una quota del 75% e ENI il restante 25%.

Tramite un investimento da 28,75 miliardi di dollari, North Field East dovrebbe entrare in produzione entro la fine del 2025 e aumenterà la capacità di esportazione di GNL del Qatar dagli attuali 77 MTPA a 110 MTPA.

Il progetto utilizzerà tecnologie per ridurre l’impronta carbonica complessiva, tra cui il CCS. La quantità di gas destinata all’Italia sarà oggetto di accordi commerciali futuri.

Secondo i dati di S&P Global Commodity Insights, il Qatar è diventato il più grande esportatore al mondo di LNG ad aprile, superando Stati Uniti e Australia.

Il 12 giugno scorso, QatarEnergy aveva formato con TotalEnergies una joint-venture, diventando il primo partner per il progetto, e aggiudicandosi una quota del 25% nel progetto North Field East.

Il Qatar gode di costi di produzione tra i più bassi al mondo, con un costo di breakeven a lungo termine delle nuove espansioni stimato a meno di 5 dollari/MMBtu, secondo le stime di S&P Global.

ENI: il commento di Equita SIM

Secondo gli analisti di Equita SIM, la notizia ha potenzialmente implicazioni positive per il titolo, confermando le indiscrezioni emerse negli scorsi giorni/settimane, ma i termini finanziari dell’accordo non sono stati divulgati.

ENI migliora la diversificazione delle fonti energetiche assicurandosi l’accesso al produttore leader nel LNG e rafforza la presenza in Medio Oriente.

Confermata la view bullish su ENI che per Equita SIM merita una raccomandazione "buy", con un prezo obiettivo a 18,5 euro.

ENI: la view di Bca Akros e di Bestinver

A puntare sul titolo è anche Banca Akros che oggi ha rinnovato l'invito ad acquistare, con un target price a 16,5 euro.

In merito alla notizia da cui si è appreso che ENI è stato selezionato da QatarEnergy come nuovo partner internazionale per l`espansione del progetto North Field East, gli analisti evidenziano che tale accorda migliora la diversificazione e le forniture di gas del gruppo.

Più cauti i colleghi di Bestinver Securities che su ENI ribadiscono il rating "hold", con un rating di valutazione tra 15 e 16 euro.

Gli analisti apprezzano in ogni caso la notizia relativa alla partnership in Qatar, definendola coerente con la strategia del gruppo di diversificazione delle fonti di gas naturale e di decarbonizzazione.