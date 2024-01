ENI in calo. Focus su alcuni rumor e sul nuovo bond

ENI ha chiuso in flessione anche oggi, per nulla aiutato dal rimbalzo del petrolio. Ecco i temi che hanno tenuto banco.

Ancora una chiusura negativa per ENI che anche oggi ha perso terreno, mostrando una maggiore debolezza relativa rispetto al Ftse Mib, al pari di quanto accaduto ieri.

Il titolo, dopo aver archiviato la sessione della vigilia con un calo di circa tre punti percentuali, anche oggi ha perso terreno.

ENI in calo, ma il petrolio risale

A fine giornata, infatti, ENI si è presentato a 14,924 euro, sui minini intraday, con una flessione dell’1,03% e oltre 9 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 10,5 milioni.

Il titolo non ha beneficiato in alcun modo del rimbalzo del petrolio che, dopo l’affondo della vigilia, sta risalendo la china.

Negli ultimi l’oro nero si presenta a 72,5 dollari al barile, con un rialzo del 2,4% rispetto al close di ieri.

ENI: intesa più vicina in Nigeria

ENI intanto non ha dato vita a particolari reazioni dopo la diffusione di alcuni rumor di stampa.

Secondo Milano Finanza, ENI e le autorità nigeriane starebbero lavorando a un’intesa sulla disputa del blocco OPL 245 dopo la sospensione dell’arbitrato internazionale a novembre scorso.

Il procedimento è sospeso fino al 23 febbraio 2024 ma non è vincolante. L’obiettivo potrebbe essere quello di trasformare in licenza produttiva un permesso esplorativo di 13 anni fa costato oltre 1 miliardo di dollari.

ENI: accordo GreenIt con Galileo su impianti fotovoltaici

Ieri Eni ha inoltre comunicato che GreenIt, joint-venture composta al 51% da Plenitude e al 49% da Cdp Equity, ha sottoscritto un accordo con Galileo, per realizzare otto progetti fotovoltaici in Italia per una capacità complessiva da 140 MW. Le autorizzazioni e l'avvio della fase operativa dei parchi arriveranno entro il 2027. GreenIt ha un piano di investimenti per 1,7 miliardi di euro nel 2023-2027 per raggiungere una capacità di circa 1 GW.

ENI: collocato un bond a 10 anni

Da ricordare, inoltre, che ENI ha emesso ieri un bond a 10 anni da 1 miliardo di euro nell’ambito del programma Euro Medium Term Note.

Il titlo pagherà una cedola annua del 3,875%, corrispondente al tasso mid swap pi+ 137 punti base.

Il bond è stato molto richiesto, tanto che ha registrato ordini per oltre 5 miliardi di euro, da investitori istituzionali principalmente del Regno Unito, Germania, Italia e Francia.

ENI: la view di Equita SIM e di Bca Akros

Gli analisti di Equita SIM mantengono una view bullish su ENI, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 19,5 euro.

L’ottimismo di Equita SIM è condivido anche da Banca Akros, che oggi ha reiterato l’invito ad acquistare il titolo, con un target price a 18,5 euro.

All’indomani del collocamento del nuovo bond da 1 miliardo di euro, gli analisti evidenziano che il nuovo bond consentirà alla società di estendere la duration media del debito per un costo che, anche se più alto rispetto alla media attuale del costo del debito di ENI, resta piccolo.