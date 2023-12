ENI avvia l’introduzione di gas presso l’impianto Tango

ENI viaggia in lieve rialzo dopo il calo della vigilia, sostenuto dallo spunto timidamente positivo del petrolio e non solo.

Ultima seduta dell’anno in lieve rialzo per ENI, che al momento è l’unico protagonista nel settore oil a viaggiare in salita sul Ftse Mib.

Il titolo ieri ha ceduto circa mezzo punto percentuale dopo due sessioni consecutive in salita e oggi ha ripreso la via dei guadagni.

ENI risale dopo il calo di ieri

Negli ultimi minuti, ENI viene fotografato a 15,396 euro, con un rialzo dello 0,25% e oltre 4 milioni di azioni transitate sul mercato fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 10,5 milioni.

Il titolo si muove al di sopra della parità sulla scia dello spunto timidamente positivo offerto dal petrolio che, mentre scriviamo, passa di mano a 71,95 dollari, con un progresso dello 0,21%.

ENI: avviata introduzione gas presso l’impianto Tango

ENI resta sotto i riflettori dopo che ieri la società ha annunciato che è stata avviata l’introduzione di gas presso l’impianto di liquefazione galleggiante Tango ormeggiato nelle acque congolesi.

L'introduzione di gas presso l’impianto avviene in un tempo record di soli dodici mesi dalla decisione finale di investimento.

Secondo gli analisti di Equita SIM, si tratta di una milestone fondamentale del progetto Congo LNG, caratterizzato dall’adozione di nuove tecnologie e dalla sinergia con asset di produzione gas esistenti.

A valle del completamento delle fasi di commissioning, la Tango FLNG produrrà

il primo carico di GNL entro il primo trimestre del 2024, aggiungendo così la Repubblica del Congo ai Paesi produttori di GNL.

La Tango FLNG, con una capacità di liquefazione di circa 1 miliardo di metri cubi di gas all'anno (BCMA), è stata ancorata accanto alla Floating Storage Unit (FSU) Excalibur, utilizzando una configurazione innovativa chiamata "split mooring", implementata per la prima volta in un terminale galleggiante GNL.

Il progetto Congo LNG valorizzerà le risorse di gas del permesso Marine XII e consentirà di raggiungere circa 4,5 BCMA di capacità di liquefazione gas a plateau, attraverso uno sviluppo in fasi e con l’obiettivo di zero gas flaring di routine.

Una seconda FLNG, con una capacità diù circa 3,5 BCMA, è attualmente in costruzione e inizierà la produzione nel 2025.

L’intero volume di GNL prodotto sarà commercializzato da Eni.

ENI: Equita SIM ribadisce il buy

Sulla scia delle novità annunciate dalla società, gli analisti di Equita SIM ribadiscono la loro strategia bullish su ENI, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 19,5 euro, valore che offre un margine di potenziale apprezzamento di oltre il 26% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.