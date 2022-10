Conclusione positiva oggi anche per ENI che è riuscito a performare meglio del Ftse Mib, occupando una delle prime posizioni nel paniere delle blue chip.

ENI tra i migliori del Ftse Mib

Il titolo, dopo aver ceduto lo 0,26% ieri, ha ritrovato la retta via oggi, fermandosi a 12,484 euro, con un progresso dell'1,31% e oltre 9 milioni di azioni passate di mano, al di sotto della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 13 milioni.

ENI cavalca il netto rialzo del petrolio

ENI ha beneficiato oggi della buona intonazione del Ftse Mib e ancor più dell'ottima impostazione del settore oil, aiutato a sua volta dalla corsa del petrolio.

L'oro nero infatti continua a salire e negli ultimi minuti si prenta a 87,75 dollari, con un vantaggio del 2,87%.

ENI: terminato l'approvvigionamento di olio di palma

ENI è finito sotto la lente dopo che la società ha comunicato ieri di aver concluso l’approvvigionamento di olio di palma in uso nelle proprie bioraffinerie per la produzione di biocarburanti idrogenati, in anticipo rispetto all’obiettivo dichiarato di diventare "palm oil free" entro fine 2022.

Il feedstock delle bioraffinerie ENI è oggi alimentato con materie prime "waste & residue" - scarti e residui di lavorazione, come gli oli esausti di cucina e i grassi animali, per più dell’85% e con altre biomasse regolamentate.

Dal Kenya giungerà olio vegetale da sementi di ricino, di croton e di cotone, prodotti non in competizione con la filiera alimentare, la cui produzione arriverà a 2.500 tonnellate di olio entro la fine del 2022 e 20.000 tonnellate nel 2023.

A questo si aggiunge la raccolta di scarti e residui, tra cui gli oli vegetali esausti, raccolti in Kenya fino a 5.000 tonnellate nel 2023.

Le due bioraffinerie di Venezia e Gela producono biocarburanti idrogenati HVO (Hydrotreated vegetable oil) destinati, in purezza o miscelati, alle motorizzazioni diesel, bionafta per la filiera della chimica, biogpl e biojet per il trasporto aereo.

ENI al vaglio di Equita SIM

ENI ha annunciato lo studio per la possibile realizzazione di una terza bioraffineria a Livorno.

Dopo le ultime comunicazioni arrivate dal gruppo, gli analisti di Equita SIM hanno deciso di confermare la raccomandazione "buy" sul titolo, con un prezzo obiettivo a 19 euro.