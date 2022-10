ENI in calo per la terza seduta di fila, complice la flessione del petrolio, ma per gli analisti è un affare imperdibile. La presentazione sugli scenari oil.

Anche la seduta odierna non ha riservato nulla di buono per ENI che ha continuato a perdere terreno, scendendo per la terza giornata di fila.

ENI in calo per la terza seduta di fila

Dopo aver chiuso la sessione di ieri con un calo di quasi due punti percentuali, il titolo oggi si è difeso meglio degli altri protagonisti del settore oil, ma non ha evitato il segno meno.

ENI ha terminato le contrattazioni a 11,396 euro, con un calo dell'1,5% e oltre 10 milioni di azioni scambiate, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 13 milioni.

ENI penalizzato dal calo del ptrolio

A condizionare l'andamento odierno del titolo ha contribuito non solo il calo del Ftse Mib, ma anche il ribasso del petrolio.

Dopo aver ceduto due punti percentuali ieri, le quotazioni dell'oro nero viaggiano in calo anche oggi, fotografate negli ultimi minuti a 87,65 dollari, con una correzione dell'1,85%.

ENI: presentazione sugli scenari oil. Alcuni temi chiave

ENI intanto è oggetto di attenzione da parte degli analisti dopo la presentazione sugli scenari oil di Francesco Gattei, CFO del gruppo.

Gli esperti della SIM milanese si focalizzano su alcuni temi chiave, a partire dalla flessibilità limitata nel mercato petrolifero.

Sul greggio le scorte sono a livelli storicamente bassi ed anche la spare capacity dell'OPEC è molto limitata.

A questo si aggiunga che la domanda cinese è risultata contenuta nel 2022 a causa dei lockdown e il rilascio di scorte strategiche statunitensi hanno aiutato mantenere un equilibrio sul mercato del grezzo.

Dalla presentazione è emerso che gli investimenti in progetti oil non aumentano nonostante i prezzi favorevoli.

La narrativa sulla transizione energetica e il sistema di regolamentazione frenano la capacità di investimento su progetti con un lungo orizzonte temporale.

Nel 2022, gli investimenti nel settore petrolifero sono diminuiti del 40% rispetto ai livelli del 2015.

L’approvvigionamento petrolifero odierno dipende per il 60% dalla produzione di giacimenti storici sviluppati da oltre 15 anni.

Una crescita della domanda "normale" non troverebbe soddisfazione nella proiezione della dinamica dell’offerta con un gap significativo fra le due grandezze.

ENI: focus sul gas

Quanto al gas, la situazione geopolitica e i sottoinvestimenti manterranno il mercato sotto pressione.

Negli ultimi anni è rallentato l’incremento della capacità di liquefazione, una condizione che perdurerà fino al 2025-2026 e che non permette la completa sostituzione del gas russo a livello europeo.

Sono necessarie quindi possibili soluzioni contingenti come un cap sui prezzi e investimenti per garantire la sicurezza energetica inclusivi dei combustibili fossili di transizione come il gas.

ENI: due scenari futuri

Nell'ambito della presentazione, il CFO Gattei ha prospettato due scenari futuri.

Il primo è che l’attuale scenario continuerà a prevalere e il sistema manterrà un gap di offerta che si tradurrà in un periodico sotto-approvvigionamento, in un aumento dell’inflazione dell’energia e in fasi recessive per riequilibrare i fondamentali del mercato.

Il secondo scenario prevede Un approccio più pragmatico alla transizione, con una maggiore comprensione del ruolo di sicurezza dei combustibili fossili, purché questi siano affiancati da tecnologie di controllo delle emissioni.

ENI: per Equita SIM è un ottimo buy. Target è esplosivo

Equita SIM evidenzia che nei prossimi anni rigidità e la bassa capacità di reazione dell’offerta manterranno i prezzi dell’energia al di sopra delle medie storiche.

La contrazione della domanda in corso potrebbe ripristinare l’equilibrio, ma per tempi relativamente brevi (qualche trimestre/anno).

La stima degli analisti della SIM milanese che indica un Brent a 80 dollari al barile nel 2023 e 2024, è coerente, se non conservativa, rispetto ai temi espressi da ENI.

Non cambia la view bullish sul titolo, con una raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 19 euro, valore che implica un potenziale di upside di cica il 67% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.