ENI in luce a Piazza Affari alla vigilia dei risultati del primo trimestre: occhio all'utile netto. Gli analisti dicono buy con target golosi.

Superato il giro di boa, la seduta odierna si conferma in territorio nettamente positivo per ENI che oggi mostra più forza del Ftse Mib e mette a segno la migliore performance nel settore oil.

ENI in bella mostra nel settore oil e sul Ftse Mib

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un lieve calo dello 0,22%, sfoggia un bel rialzo oggi, salendo del 2,41% a 13,242 euro, con oltre 4,4 milioni di azioni transitate sul mercato fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 17,5 milioni.

ENI non risente in alcun modo dell'andamento del petrolio che oggi è tornato a perdere terreno, presentandosi ora a 100,6 dollari, con una flessione dell'1,08%.

ENI: domani i conti del 1° trimestre. Cosa prevede il consenso

A mantenere alta l'attenzione su ENI è l'attesa per l'appuntamento in agenda domani, quando saranno diffusi i conti del primo trimestre, oggetto di esame e approvazione da parte del Cda odierno della società.

Il consenso prevede per i primi tre mesi dell'anno un utile netto adjusted a 2,47 miliardi di euro, in forte rialzo rispetto ai 270 milioni dello stesso periodo del 2021.

L'utile operativo adjusted dovrebbe più che triplicare a 4,61 miliardi di euro, contro gli 1,32 miliardi dei primi tre mesi dello scorso anno, mente l'Ebit adjusted della divisione E&P è visto salire da 1,378 a 4,42 miliardi di euro.

La produzione di idrocarburi è attesa in calo del 2,6% a 1,66 milioni di barili al giorno, soprattutto per via dell'effetto prezzi.

Infine, l'indebitamento finanziario dovrebbe ridursi a 13 miliardi contro i 14,3 miliardi di fine 2021.

ENI: le previsioni di Equita SIM sui numeri del primo trimestre

Guardando al primo trimestre di ENI, gli analisti di Equita SIM si aspettano una forte crescita sequenziale dell’EBIT, grazie al miglioramento dei prezzi degli idrocarburi, sia Brent, che gas, ed un R&M a breakeven grazie ai forti margini di marzo.

Nel dettaglio, la SIM milanese vede un utile netto in rialzo del 12% a 2,372 miliardi di euro, a fronte di un Ebit in crescita del 20% a 4,586 miliardi.

La produzione di idrocarburi, in linea con il consenso è attesa a 1,66 milioni di barili al giorno.

In attesa dei dati ufficiali di ENI, gli analisti di Equita SIM hanno deciso i migliorare lievemente le stime di EPS per il 2022, in funzione delle ipotesi sul margine di raffinazione che è migliorato significativamente a marzo/aprile grazie al crack sul diesel.

Confermata la view positiva su ENI che per la SIM milanese merita una raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 18 euro, basato sulla somma delle parti.

ENI: la preview di Banca Akros

A scommettere sul titolo è anche Banca Akros che consiglia di acquistare, con un target price a 16,5 euro.

Gli analisti si aspettano un buon trimestre per ENI, graze ad un prezzo medio dl Brent più elevato, unitamente a quello del gas.

Nel dettaglio Banca Akros vede un utile netto adjusted balzare dell'807,3% a 2,486 miliardi di euro, mentre l'utile operativo adjusted dovrebbe salire del 244,8% a 4,55 miliardi.

Il cash flow dovrebbe attestarsi a 4,825 miliari di euro, in aumento rispetto ai 4,617 miliardi del quarto trimestre 2021.

ENI: anche UBS dice buy in attesa dei conti

Infine, a puntare su ENI è anche UBS che ha un rating "buy", con un fair value a 17 euro.

La banca elvetica si aspetta nel complesso un primo trimestre con utili in crescita per i gruppi oil&gas, compreso ENI, grazie all'incremento dei prezzi del petrolio e del gas.