ENI ha chiuso in progresso dopo una mattinata in rosso a causa dell'annuncio relativo all'IPO di Plenitude. Ecco cosa ne pensano gli analisti.

Un finale di settimana all'insegna del recupero per ENI che, dopo due giornate consecutive in rosso, ha ritrovato la via dei guadagni.

ENI chiude in rialzo dopo mattinata debole

Il titolo, dopo aver ceduto due punti percentuali ieri, ha vissuto una giornata a due facce oggi, perdendo terreno in mattinata, per poi cambiare direzione di marcia nel pomeriggio e chiudere gli scambi in salita.

ENI si è fermato a 11,666 euro, con un progresso del 2,06% e oltre 14,7 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 13 milioni.

ENI al traino del Ftse Mib: in rally il petrolio

A favorire l'inversione di rotta del titolo nel pomeriggio ha contribuito da una parte l'accelerazione al rialzo del Ftse Mib, ma anche la buona intonazione del petrolio che negli ultimi minuti è fotografato a 107,65 dollari, con un rally del 3,21%.

ENI inizialmente aveva imboccato la via delle vendite, sulla scia delle notizie annunciata con una nota pubblicata ieri a mercato chiuso.

ENI posticipa l'IPO di Plenitude

La società ha reso noto di aver posticipato l’IPO di Plenitude, in quanto le condizioni di mercato si sono deteriorate dal 9 giugno, data dell’annuncio del "Intention to Float".

ENI ha riscontrato un forte e diffuso interesse per Plenitude, ma la volatilità e l’incertezza dei mercati richiede "un'ulteriore fase di monitoraggio".

Lo sviluppo della strategia per Plenitude è stato confermato e le due società continueranno a monitorare il mercato e a sviluppare la propria strategia di offerta di un'energia decarbonizzata a tutti i propri clienti, attraverso lo sviluppo degli investimenti nelle rinnovabili e nella mobilita' elettrica.

ENI: il commento di Equita SIM

Secondo gli analisti di Equita SIM è difficile fare al momento previsioni sulla tempistica dell’operazione.

Gli esperti considerano la "valorizzazione" di Plenitude come un catalizzatore positivo per il titolo visto, il gap di valutazione tra le compagnie oil come Eni e le attività esposte alla decarbonizzazione.

Non cambia intanto la view di Equita SIM che su ENI ribadisce la raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 18,5 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre il 58% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

ENI al vaglio di Bca Akros e di Intesa Sanpaolo

A scommettere su ENI è anche Banca Akros che oggi ha rinnovato l'invito ad acquistare, con un target price a 16,5 euro.

Dopo l'annuncio del posticipo dell'IPo di Plenitude, gli analisti evidenziano che c'è scarsa visibilità sulla durata dell'attuale fase di incertezza e volatilità.

Gli esperti di Banca Akros però ritengono in ogni caso che l'energia rinnovabile resta una componente chiave della strategia del gruppo ENI.

Strategia bullish confermata anche da Intesa Sanpaolo che oggi ha reiterato il rating "buy", con un fair value a 16,6 euro.

Secondo gli analisti, la debolezza di breve mostrata da ENI potrebbe offrire un'interessante opportunità di acquisto.