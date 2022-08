Petrolio: chiusura in caduta libera ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 91,64 dollari, con un affondo del 5,5%.

Nel pomeriggio sarà diffuso il consueto report sulle scorte strategiche USA da parte del Dipartimenti dell'energia.

Wall Street: chiusura negativa anche ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l'S&P500 sono scesi dello 0,96% e dell'1,1%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 11.883,14 punti, in flessione dell'1,12%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: oltre all'indice settimanale relativo alle richieste di mutui ipotecari, oggi si conoscerà la stima ADP che a luglio dovrebbe mostrare un rialzo da 128mila a 200mila unità.

Per l'indice Chicago PMI di luglio si prevede una lettura pari a 52,1 punti.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: il dato preliminare dell'inflazione a luglio dovrebbe mostrare un rialzo dall'8,9% al 9% su base annua, mente la versione "core" è vista in frenata dal 5,1% al 5%.

In Germania i prezzi import a luglio sono attesi in positivo dell'1%, mentre il tasso di disoccupazione ad agosto dovrebbe salire dal 5,4% al 5,5%.

In Francia il dato finale del PIL del 2° trimestre dovrebbe salire dello 0,5%, mentre le spese per consumi a giugno sono vist in calo dello 0,1% dopo il rialzo dello 0,2% precedente.

In Italia l'inflazione preliminare ad agosto è vista in aumento dallo 0,4% allo 0,5%.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: da seguire Vimi Fasteners che diffonderà i dati del primo semestre dell'anno.

Titoli oil: sotto la lente ENI, Saipem e Tenaris dopo il crollo di ieri del petrolio e in attesa del report sulle scorte strategiche USA.