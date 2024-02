ENI al palo dopo i sell. La view degli analisti

La seduta odierna si è conclusa senza variazioni degne di nota per ENI, che si è fermato intorno alla parità dopo lo scossone dell’ultima sessione.

Il titolo venerdì scorso è stato colpito dai sell, cedendo oltre tre punti percentuali dopo ben quattro sessioni consecutive in rialzo.

ENI poco mosso

ENI quest’oggi ha faticato a risalire la china, presentandosi al close a 14,17 euro, con un rialzo dello 0,11% e circa 9,5 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a quasi 10 milioni.

Il titolo si difende un po’ meglio del Ftse Mib, senza beneficiare più di tanto dell’andamento positivo del petrolio che, mentre scriviamo, passa di mano a 79,7 dollari, con un rialzo dello 0,69%.

ENI non riesce a trovare gli spunti giusti per risalire la china dopo il netto calo accusato in seguito alla diffusione dei conti del quarto trimestre e dell’intero 2023.

In una nota diffusa oggi, gli analisti di Equita SIM hanno evidenziato che l’utile netto del quarto trimestre da 1,6 miliardi di euro ha mostrato un declino del 34% anno su anno per il deterioramento dello scenario macro, in parte compensato dall’ottima performance della divisione GGP.

ENI: i principali spunti dalla call

Equita SIM si è concentrata anche sui rilevanti messaggi emersi dalla call di venerdì scorso, evidenziando in primis che le capex future sono indicate non superare il livello 2023, eliminando le preoccupazioni legate alla crescita della spesa per investimenti.

Le sinergie dell’acquisizione di Neptune sono state confermate a 500 milioni di euro, con un contributo alla produzione netto per ENI di oltre 100mila barili equivalenti di petrolio al giorno.

Il risultato della divisione GGP ha beneficiato nel quarto trimestre 2023 di un contenzioso chiuso favorevolmente.

Enilive ha raggiunto un EBITDA da 1 miliardo di euro nel 2023, con prospettive di miglioramento derivanti dall’incremento della capacità di produzione di biofuel e dalla domanda legata alle norme sul trasporto commerciale.

Il programma dell’IPO di Plenitude è confermato, ma servono le giuste condizioni di mercato.

La remunerazione per gli azionisti ha raggiunto il 32,5% del CFFO, superiore al range di guidance 25%-30% della strategy 2023.

ENI: Equita SIM conferma le stime 2024

Gli analisti di Equita SIM hanno confermato le stime per il 2024, ricordando che ENI fornirà l’outllook per l’anno in corso in concomitanza con la pubblicazione della strategia il 14 marzo.

Gli esperti ritengono che lo scenario macro sia ancora negativo per il calo dei prezzi del gas, ma sarà in parte controbilanciato dall’acquisizione di Neptune.

La SIM milanese mantiene una view bullish su ENI, con una raccomandazione “buy” invariata e un prezzo obiettivo a 19,5 euro.

ENI: la strategia di HSBC

Cauti i colleghi di HSBC che oggi hanno reiterato il rating “hold” sul titolo, con un target price tagliato da 16,9 a 15,7 euro, dopo la trimestrale definita non particolarmente entusiasmante se paragonata a quella dei competitors europei e statunitense.

Parlando di payout, gli analisti ritengono che con un leverage già nella parte alta della forchetta tra 10% e 20% indicata dal management, l'unico modo per aumentare la distribuzione sarebbe vendere asset.