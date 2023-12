Il rientro agli scambi dopo il lungo ponte legato alla festività del Natale è avvenuto all’insegna degli acquisti per le Borse europee, che hanno chiuso gli scambi in positivo, anche se con variazioni percentuali contenute.

A salire più degli altri è stato il Ftse100, che ha guadagnato lo 0,36%, mentre il Dax e il Cac40 hanno terminato le contrattazioni in salita rispettivamente dello 0,21% e dello 0,04%.

In positivo anche Piazza Affari che ha visto il Ftse Mib concludere la giornata a 30.421 punti, con un vantaggio dello 0,22%, dopo aver segnato nell’intraday un massimo a 30.515 e un minimo a 30324 punti.

Ftse Mib senza bussola in attesa del nuovo anno

L’indice delle blue chip si è mosso in un range di circa 200 punti, al pari di quanto accaduto venerdì scorso, senza offrire nuovi spunti operativi.

Al rialzo si conferma un primo ostacolo in area 30.500, oltre cui il Ftse Mib metterà sotto pressione i massimi dell’anno in area 30.650.

Oltre questo livello ci sarà spazio per un allungo verso i 30.800 punti prima e i 31.000 punti in seguito.

In caso di ulteriore forza, il Ftse Mib si spingerà ancora in avanti in direzione dei 31.500 punti, raggiunti i quali sarà probabile una pausa prima di ulteriori rialzi.

Al ribasso, la prima soglia da monitorare è in area 30.300/30.200 punti, sotto cui il Ftse Mib scenderà a testare area 30.000.

L’eventuale cedimento di tale soglia aprirà le porte a ulteriori flessioni verso i 29.800 e i 29.500 punti, con proiezioni successive a 29.200 e a 29.000 punti.

I market movers negli Stati Uniti

Per domani sul fronte macro USA si segnalano le nuove richieste di sussidi di disoccupazione che dovrebbero salire da 205mila a 210mila unità.

Le scorte all’ingrosso a novembre dovrebbero calare dello 0,2% dopo la flessione dello 0,4% precedente, mentre l’indice home pending sales a novembre è atteso in rialzo dello 0,9% dopo il calo dell’1,5% precedente.

Nel pomeriggio sarà diffuso il consueto report sulle scorte strategiche di petrolio da parte del Dipartimento dell’energia statunitense.

I dati macro e gli eventi in Europa

In Europa non sono previsti aggiornamenti macro di rilievo per la giornata di domani e non si segnalano eventi degni di nota.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari da seguire ENI, Saipem e Tenaris, in vista del report sulle scorte strategiche USA che sarà diffuso nel pomeriggio.