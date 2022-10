ENI in buon rialzo grazie alla spinta del petrolio e in attesa dei conti del terzo trimestre che dovrebbero essere da record. La view degli analisti.

Nuova seduta in progresso per ENI che, dopo aver guadagnato quasi un punto e mezo percentuale, si spinge in avanti ancora oggi, riuscendo a fare ancora meglio.

ENI ben comprato sul Ftse Mib

Negli ultimi minuti il titolo si presenta a 12,75 euro, con un vantaggio del 2,13% e oltre 10 milioni di azioni transitate sul mercato fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 13,4 milioni.

ENI sale in controtendenza sul Ftse Mib, puntellato dal nuovo rialzo del petrolio che viaggia a 88,3 dollari, con un incremento dello 0,45%.

ENI: le stime di consenso sui conti del 3° trimestre

Il titolo catalizza gli acquisti alla vigilia della diffusione dei conti del terzo trimestre, all'esame oggi del Cda.

Per il periodo in questione, il consensus prevede un utile netto adjusted pari a 3,21 miliardi di euro, più del doppio degli 1,43 miliardi dello stesso trimestre del 2021.

L'utile operativo adjusted dovrebbe aumentare da 2,49 a 4,87 miliardi di uro, mentre la produzione è stimata in calo da 1,69 a 1,59 milioni di barili.

ENI: la trimestrale attesa da Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM dai conti del terzo trimestre di ENI si aspettano una forte crescita su base annua dei principali indicatori economici, come EBIT adjusted e utile netto adjusted, ma su base sequenziale calcolano invece una discesa dal picco del secondo trimestre di quest'anno.

La variazione annua è motivata dal miglioramento dell'E&P grazie all’incremento dei prezzi degli idrocarburi.

Tuttavia gli analisti ritengono che la produzione upstream sia in calo del 6% anno sun anno, in considerazione di alcune aree geografiche, quali Norvegia, Nigeria, Kazakhstan e Libia, e possa essere prossimo ai volumi del secondo trimestre.

La SIM milanese calcola un EBIT E&P in calo sequenziale, in parte motivato dalla creazione della joint-venture Azule Energy che deconsolida i risultati.

La variazione annua è motivata anche da un cambio più favorevole e dal risultato sostenuto del mid-downstream per i forti margini di raffinazione nel

periodo e un contesto di mercato del gas favorevole al segmento GGP grazie allo spread fra gli indici gas europei.

ENI: ecco i dati su cui punta Equita SIM. Buy confermato

Guardando da vicino ai dati del terzo trimestre, Equita SIM si aspetta da ENI un utile netto adjusted di 3,288 miliardi di euro, in rialzo del 130% anno su anno, un Ebit in crescita del 98% a 4,932 miliardi.

La produzione E&P è attesa a 1,585 milioni di barili equivalenti al giorno, in calo del 6% su base annua.

In attesa dei dati ufficiali in arrivo domani, gli analisti della SIM milanese migliorando le stime EPS per il 2022 del 10%.

Confermata la view bullish su ENI, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 19 euro.

ENI al vaglio di Jefferies

Ancora più alta la valutazione di Jefferies che indica un target pice a 20 euro, con un rating "buy".

In attesa della trimestrale, il broker si attende diversi aggiornamenti sulla guidance 2022, mentre vede un upside contenuto sul fronte della remunerazione degli azionisti, in quanto il buy-back è poco sotto il massimo autorizzato dall'assemblea a giugno scorso.