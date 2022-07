Un'altra seduta no per ENI che dopo l'affondo di ieri non solo non è riuscito a risalire la china, ma ha continuato a perdere terreno.

ENI ancora giù sui minimi da settembre 2021

Il titolo, archiviata la seduta di ieri con un affondo di quasi sei punti percentuali, oggi ha anche provato a risalire la china, toccando un top intraday a 11,08 euro, da cui però ha ripiegato.

A fine giornata ENI si è fermato a 10,756 euro, con un calo dello 0,7% e volumi di scambio elevati, visto che sono passate di mano oltre 16 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 13 milioni.

ENI zavorrato dal nuovo calo del petrolio

Il titolo non ha partecipato al rimbalzo del Ftse Mib e ha pagato pegno all'ulteriore ribasso del petrolio.

Dopo aver chiuso la sessione di ieri con un crollo di oltre otto punti percentuali, l'oro nero oggi scende ancora e negli ultimi minuti si presenta a 98 dollari, con una flessione dell'1,55%.

Il titolo si è riportato su valori di prezzo che non si vedevano più da settembre 2021 e non sono state di alcun aiuto per ENI le indicazioni arrivate da Deutsche Bank che ha ribadito la sua view bullish sul titolo.

ENI: Deutsche Bank conferma il buy e alza il target price

Gli analisti della banca tedesca hanno infatti reiterato la raccomandazione "buy" sul titolo, con un prezzo obiettivo rivisto al rialzo da 14,9 a 15,7 euro, valore che implica un potenziale di upside di circa il 46% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

La mossa di Deutsche Bank su ENI si inserisce all'interno di una revisione dell stime sull'intero settore.

Gli analisti ha rivisitato verso l'alto le previsioni sul Brent, incrementandole del 21% per quest'anno e del 18% per il prossimo.