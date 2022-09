La seduta odierna prosegue in rialzo per ENI che si inserisce nella cerchia delle blue chip capaci di muoversi oggi in controtendenza rispetto al Ftse Mib.

ENI in controtendenza sul Ftse Mib

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un lieve rialzo dello 0,17%, oggi ha avviato gli scambi in calo, salvo poi cambiare direzione di marcia.

ENI sta allungando progressivamente il passo, tanto che negli ultimi minuti a toccato nuovi massimi di seduta, presentandosi ora a 10,86 euro, con un vantaggio dell'1% e oltre 12 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 13 milioni.

ENI sale sulla scia del rialzo del petrolio

Alpari degli altri protagonisti del settore oil, ENI mostra i muscoli rispetto al Ftse Mib e a molte altre blue chip, beneficiando del netto rialzo del petrolio.

Dopo aver chiuso la sessione di ieri con un vantaggio del 2,35%, l'oro nero sta facendo ancora meglio oggi, fotografato negli ultimi minuti a 80,7 dollari, con un rialzo del 2,8%.

ENI: pressing per un Ministero all'AD Descalzi

ENI intanto finisce sotto i riflettori sulla scia di alcune indicazioni di stampa.

Gli analisti di Equita SIM ricordano che il mandato di Descalzi come CEO di ENI scade nel 2023.

Il suo rinnovo per il quarto mandato non sembrava in discussione, ma secondo quanto riportato da Milano Finanza, l'attuale AD del gruppo petrolio sarebbe la prima scelta per il nuovo governo.

Le indiscrezioni di stampa in questo senso erano già circolate negli ultimi giorni/settimane.

Nel caso Descalzi sia nominato come nuovo ministro, secondo gli analisti di Equita SIM, un avvicendamento interno sembra lo scenario più probabile.

ENI: possibili novità su raffineria a biocarburanti

La SIM milanese intanto richiama l'attenzione anche su alcuni spunti emersi dall'intervista di Giuseppe Ricci, direttore generale di Energy Evolution di ENI, apparsa sul Corriere della Sera.

Gli esperti in particolare guardano ad alcune indicazioni che confermano i target sulla bioraffinazione annunciati in occasione del Capital Market Day. L’Italia ha consumato 1,5 milioni di tonnellate di biocarburanti nel 2020.

ENI ha due bioraffinerie a Gela e Venezia, con un target di produzione di biocarburanti da 2 mtpa al 2025.

La società intende convertire una terza raffineria a biocarburanti e il target di produzione al 2035 è pari a 6 mtpa.

Da segnalare che il 12% delle cariche sono approvvigionate in Italia, mentre l’approvvigionamento da paesi africani proviene da terreni inadatti al raccolto alimentare.

ENI sotto la lente di Equita SIM

Infine, dall'intervista a Ricci è emerso che dal 2023 ENI intende non utilizzare olio di palma.

Nessuna modifica intanto alla view di Equita SIM che sul titolo mantiene fermo il rating "buy", con un prezzo obiettivo a 19 euro.