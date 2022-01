La nuova settimana è partita nel segno dell'incertezza per ENI che dopo un avvio positivo ha provato ad allungare il passo, salvo poi muoversi a passo di gambero. ENI in rosso dopo il rialzo di venerdì. In calo il petrolio Il titolo, dopo aver guadagnato oltre un punto percentuale venerdì scorso, oggi si spinto in avanti nella prima ora di contrattazioni, per poi cambiare direzione di marcia. Negli ultimi minuti ENI si presenta a 12,726 euro, a ridosso dei minimi intraday, con un calo dello 0,5% e oltre 7,6 milioni di azioni passate di mano fino ad ora. Il titolo non è puntellato dall'andamento del petrolio che si muove sotto la parità, con un calo dello 0,25% a 78,8 dollari al barile. ENI: aggiudicate 5 nuove licenze esplorative in Egitto ENI non sta beneficiando neanche della notizia diffusa poco fa, da cui si è appreso che la società si è aggiudicata dal Ministero del Petrolio egiziano cinque nuove licenze esplorative, quattro delle quali in qualità di operatore, nell'offshore e onshore egiziano. ENI ha conquistato le 5 licenze a seguito della positiva partecipazione al bando "Egypt International Bid Round for Petroleum Exploration and Exploitation" 2021. Le licenze, secondo quanto si legge in una nota, si trovano nel Mediterraneo Orientale, nel Golfo di Suez e nel Deserto Occidentale, con una superficie totale di circa 8.410 kmq. ENI: potenziale ripresa dei volumi gas in Italia Ad accendere intanto i riflettori su ENI sono alcune indicazioni di stampa, riportate in particolare da un articolo del Sole 24 Ore di ieri. Il quotidiano di Confindustria fa riferimento alla ripresa dei volumi gas in Italia paventata dai ministri della transizione energetica e dello sviluppo economico, grazie all’aggiornamento e potenziamento degli impianti esistenti per un investimento da 1-1,5 miliardi di euro per le compagnie oil. Gli analisti di Equita SIM evidenziano che i volumi di gas italiano di ENI rappresentano circa il 2,5% del totale volumi upstream, con un calo di circa il 22% anno su anno da 9 a 7 milioni di metri cubi al giorno nei primi 9 mesi del 2021.

Insieme ai volumi di greggio, l’Italia rappresenta circa il 5% dei volumi upstream, mentre fino al 2015 rappresentava una quota superiore al 10%. La SIM milanese ricorda che ENI ha da poco iniziato lo sviluppo del campo di Cassiopea in Sicilia, con un investimento di 700 milioni di euro. L’avvio della produzione è previsto nella prima metà del 2024 per una produzione di picco pari a 16mila barili equivalenti di petrolio, quanto alla quota di ENI, ovvero l’1% dei volumi upstream. ENI sotto la lente di Equita SIM Gli analisti di Equita SIM spiegano che nelle loro stime upstream dal 2023, i volumi italiani sono in costante calo.

Gli esperti ritengono che la possibilità di maggiori investimenti nel gas upstream italiano nei pozzi esistenti possa aggiungere 1%/2% dei volumi a medio termine a prezzi di mercato. In attesa di novità la SIM milanese mantiene invariata la sua view bullish su ENI, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 15 euro.

