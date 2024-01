ENI scende ancora. Il gruppo perde 7 licenze in Italia

Nuova chiusura con il segno meno per ENI, che ha perso terreno per la seconda seduta consecutiva.

ENI in rosso anche oggi

Il titolo ieri ha ceduto lo 0,31% e oggi ha proposto un copione simile, fermandosi a 14,932 euro, con una flessione dello 0,43% e quasi 5 milioni di azioni scambiate, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 10 milioni.

ENI non ha beneficiato in alcun modo dello spunto rialzista offerto dal petrolio che sta provando a riagganciare la soglia dei 73 dollari al barile.

ENI: revocati 7 permessi upstream in Italia

A frenare il titolo oggi hanno contribuito alcune indicazioni di stampa, riportate in particolare da Milano Finanza, che ha evidenziato che l’ultimo bollettino Idrocarburi del Ministero dell’ambiente e della Sicurezza Energetica di dicembre, pubblicato il 4 gennaio, ha revocato 11 licenze, sette delle quali riguardavano ENI e ristretto la superficie in altre 5 licenze.

Le licenze in oggetto che riguardano l’ENI sono localizzate nell’Alto Adriatico, dove non sarebbe stato facile portare avanti l’attività di esplorazione, ma la revoca è giunta in quanto i permessi erano ricadenti in area non idonea.

La produzione italiana di gas è in calo anche nel 2023. Secondo i dati del Ministero dell’ambiente e della Sicurezza Energetica, la produzione del periodo gennaio-novembre 2023 è stata pari a 2,8 miliardi di metri cubi, rispetto ai 3,1 miliardi dello stesso periodo del 2022.

Dai risultati del terzo trimestre del 2023 di ENI, i dati sulla produzione di gas in Italia nel periodo dei primi 9 mesi dello scorso anno era risultata in calo a 6 milioni di metri cubi al giorno dai 7 milioni dei primi 9 mesi del 2022.

Gli analisti di Equita SIM ritengono che la notizia non abbia risvolti sulle stime di ENI. Il declino della produzione idrocarburi in Italia è in corso da parecchi anni e non sembrerebbe un trend reversibile.

Confermata la view bullish su ENI, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 19,5 euro.