ENI ancora in rosso: ecco cosa dicono i broker

Nuova seduta in calo per ENI, che ha perso terreno per la seduta giornata consecutiva, mostrando una maggiore debolezza rispetto al Ftse Mib.

ENI in rosso anche oggi

Il titolo, dopo aver ceduto oltre un punto percentuale ieri, anche oggi è rimasto nel mirino dei ribassisti, fermandosi a fine seduta a 14,77 euro, con una flessione dello 0,95% e quasi 9 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 11,3 milioni.

ENI frenato dal petrolio

ENI ha mostrato meno forza relativa del Ftse Mib, appesantito dall’ultimo tonfo del petrolio, che ieri ha lasciato sul parterre quasi quattro percentuali.

Oggi l’oro nero tenta un timido recupero, visto che negli ultimi minuti viene fotografato a 69,5 dollari, con un lieve rialzo dello 0,14% rispetto al close della vigilia.

ENI sotto la lente di Mediobanca

ENI intanto nelle ultime sedute è finito sotto la lente di alcuni analisti, a partire da quelli di Mediobanca Research, che hanno reiterato il rating “neutral”.

La conferma è arrivata dopo che è stata attivata una linea di credito revolving sustainability-linked da 3 miliardi di euro, con l’obiettivo di rafforzare la flessibilità finanziaria del gruppo.

ENI: per Jefferies è buy

A puntare su ENI è invece Jefferies, che ha una raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 18 euro.

Il broker fa sapere di avere ospitato nei giorni scorso un roadshow a Londra con il management di Plenitude, da cui è giunta la conferma che quest’ultimo è una componente importante della crescita dell’Ebitda di ENI.