ENI giù malgrado il rialzo del petrolio in attesa dell'Opec: focus sulla joint-venture Azule Energy. Per gli esperti è un ottimo affare con upside da urlo.

Anche la seduta odierna non sta riservando nulla di buono per ENI che perde terreno anche oggi, scendendo per la terza seduta di fila.

ENI in calo per la terza seduta di fila

Il titolo, dopo aver archiviato la giornata di ieri con un ribasso di oltre due punti percentuali, oggi ha anche provato a risalire la china, fallendo però nel suo intento.

ENI infatti si è indebolito ed è scivolato sotto la parità, presentandosi negli ultimi minuti a 11,424 euro, con un calo dello 0,17% e oltre 5 milioni azioni transitate sul mercato fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 13,3 milioni.

ENI debole in attesa delle scorte USA e del verdetto Opec+

Il titolo non beneficia in alcun modo del rialzo del petrolio che al momento sale dell'1,62% a 95,95 dollari al barile, in attesa del report sulle scorte strategiche USA e del verdetto dal meeting odierno dell'Opec+.

ENI costituisce con BP la joint-venture Azule Energy

ENI non trova sostegno neanche nelle novità rese note dal gruppo che insieme a BP ha annunciato la costituzione di Azule Energy, una joint-venture 50/50 che sarà la più grande società energetica in Angola, unendo i business delle due compagnie nel paese.

L’accordo per la costituzione era già stato annunciato lo scorso marzo e rientra nella strategia di ENI di costituire società finanziariamente indipendenti nell'upstream, come Var Energi in Norvegia, accelerandone la crescita.

Equita SIM sintetizza i dati principali di Azule Energy, evidenziando che la produzione corrente è di circa 200mila barili al giorno, con un target di 250mila barili in 5 anni.

Le risorse nette sono pari a 2 miliardi di barili di petrolio al giorno, segnalando che Azule Energy ha partecipazioni in 16 licenze, di cui 6 blocchi esplorativi, una quota in Angola LNG e una in Solenova.

La joint-venture intende ottenere un finanziamento da parte di terzi nell'ordine di 2,5 miliardi di dollari.

ENI: alcuni dettagli sulla joint-venture

Equita SIM ricorda che nel comunicato di marzo, si indicava che al 31 dicembre 2021 il valore lordo degli asset era di circa 7,3 miliardi di dollari per ENI e i circa 6,8 miliardi per BP, mentre l'utile pre-tasse 2021 pari rispettivamente a circa 0,5 e 1,1 miliardi di dollari.

ENI riceverà ulteriori 422,5 milioni di dollari in contanti al completamento e 253,5 milioni di dollari al primo anniversario della chiusura della transazione.

Azule Energy sarà contabilizzata a patrimonio netto nei bilanci di BP ed ENI, mentre la produzione di idrocarburi e le emissioni GHG saranno rendicontate su base azionaria, ciò che già avviene per ENI con Var Energi.

ENI: 3 i vantaggi dell'operazione. Equita dice buy con target hot

Come aveva indicato a marzo 2022 alla luce dell’accordo, Equita SIM evidenzia che l’operazione permette ad ENI di incassare 0,6 miliardi di euro, valorizzando immediatamente la maggior potenzialità di crescita delle proprie attività in Angola.

Inoltre permette di attivare le sinergie del portafoglio di progetti e di deconsolidare le attività in Angola ed escludere il debito dal bilancio di ENI.

Confermata la view positiva sul titolo che per Equita SIM merita una raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 19 euro, valore che implica un potenziale di upside di quasi il 67% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.