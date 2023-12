ENI risale: analisti dicono buy dopo le ultime novità

Tornano gli acquisti su ENI, che rivede il segno più dopo tre sessioni consecutive in calo.

ENI risale dopo tre cali di fila

Il titolo, dopo aver ceduto ieri poco meno di mezzo punto percentuale, oggi recupera terreno e negli ultimi minuti si presenta a 14,854 euro, con un rialzo dello 0,71% e oltre 7,5 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 11 milioni.

ENI sostenuto dal rally del petrolio

ENI riesce a fare meglio del Ftse Mib, beneficiando del rally del petrolio che, mentre scriviamo, viene fotografato a 71,98 euro, con un rialzo del 3,61%.

Il titolo sale dopo che ieri si è svolto l’incontro degli analisti con il management team di Plenitude.

ENI: spunti da un meeting con Plenitude

Quanto ai principali spunti, gli analisti di Equita SIM hanno riscontrato una buona fiducia nel raggiungimento dei target di piano di Plenitude, che prevedono un EBITDA nel 2023 pari a 900 milioni di euro, migliorato nel corso dell’anno da miliomi di euro, ed è atteso salire a 1,5 miliardi di euro nel 2025 e a 1,8 miliardi nel 2026.

Nel 2022 Plenitude aveva generato un EBITDA superiore a 600 milioni di euro, nonostante il contesto sfidante e i target fino ad ora sono stati raggiunti o migliorati.

Da segnalare inoltre che l’integrazione della produzione rinnovabile con la commercializzazione ai clienti finali è uno dei maggiori vantaggi competitivi di Plenitude, che permette di migliorare il posizionamento commerciale ed è difficilmente replicabile nei mercati di riferimento.



ll segmento rinnovabili sarà il maggior contributore alla crescita dell’EBITDA al 2026 ed ha una capacità installata di oltre 3 GW che punta a oltre 7 GW nel 2026 e al di sopra di 15 GW nel 2030, tramite una pipeline superiore a 16 GW.

La generazione è per il 70% contrattata e per il 30% su base merchant.



Tra gli spunti principali si segnala che il segmento retail ha una base di 10 milioni di clienti e punta a oltre 11 milioni nel 2026.

La marginalità è attesa rimanere solida grazie all’integrazione, alla scala dimensionale ed al contributo dei servizi accessori.

La e-mobility ha una rete di oltre 18mila punti di ricarica installati che crescerà a pi+ di 30mila nel 2026.

Il segmento è atteso a breakeven nel 2024 per poi diventare positivo a fine piano. Il

breakeven sul cash flow è calcolato ad un utilizzo delle ricariche medio da 90min/gg per 3 anni.

La generazione di cassa è attesa diventare positiva nel 2026, mentre i ritorni della generazione rinnovabile sono attesi rimanere su livelli più che soddisfacenti.

Nel caso dell’eolico offshore di Dogger Bank, gli economics sono addirittura migliorativi grazie, alla copertura del 90% dei materiali e alla tariffa CFD

aggiustata per l’inflazione.

A valle della Brexit, il valore dei certificati d’origine per l’acquisto di energia Res è addirittura migliorato passando da 1 a 12 sterline per certificato.

Nel solare, il calo dei costi sulle capex permette di avere una buona flessibilità nei progetti, mentre l’integrazione verticale migliora le opzioni strategiche sull’esposizione al merchant market nei paesi in cui Plenitude ha un’attività retail.

Il piano Plenitude non assume nessun contributo dalla liberalizzazione in Italia, al momento aste attese il 10 di gennaio, ma visibilità rimane bassa. Plenitude è pronta a fare le proprie offerte.

Gli analisti di Equita SIM ritengono che questo passaggio possa rappresentare più un’opportunità che un rischio.

Il modello satellitare di Eni prevede la creazione di entità indipendenti, come Plenitude e Sustainable Mobility, e che possono essere valorizzate tramite cessioni di quote di minoranza liberando risorse per accelerare la transizione energetica.

I “satelliti” possono mostrare valorizzazioni superiori a quelli di ENI e permetterebbero l’ingresso di investitori a cui è preclusa la partecipazione nel settore oil & gas.

ENI: l’intervista al CEO



Secondo un’intervista dell’AD Descalzi al Sole 24 Ore apparsa ieri, ENI sarebbe vicina ad un accordo con un fondo internazionale per la cessione di una quota di minoranza di Plenitude.

La vendita di una quota di Plenitude sarebbe accessoria all’Ipo. Gli analisti ritengono che il processo di valorizzazione, se realizzato, possa essere un catalizzatore positivo sul titolo.

ENI sotto la lente di Equita SIM e di Stifel

Confermata la view positiva su ENI, che secondo Equita SIM merita una raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 19,5 euro.

A puntare sul titolo è anche Stifel, che ha un rating “buy”, con un target price a 18,5 euro, entrambi confermati dopo un incontro con il managament.

Secondo il broker, Plenitude vanta un modello di business peculiare nel settore di riferimento.