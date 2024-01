ENI ancora giù. Plenitude acquisisce 3 parchi fotovoltaici

ENI in calo per la quarta seduta di fila, malgrado il rialzo del petrolio. Plenitude sigla accordo con EPDR: su cosa?

Ancora un segno meno per ENI che oggi viaggia sotto la parità, scendendo per la quarta seduta di fila.

Il titolo, dopo aver ceduto lo 0,27% ieri, anche oggi mostra un andamento debole, presentandosi negli ultimi minuti a 14,86 euro, con un calo dello 0,16% e oltre 3,7 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a più di 10 milioni.

ENI snobba il rialzo del petrolio

ENI non riesce a seguire lo spunto timidamente positivo del Ftse Mib e non è in grado di cavalcare l’avanzata del petrolio.

Dopo la chiusura positiva di ieri, le quotazioni dell’oro nero avanzano ancora e si presentano a 72,85 dollari, con un progresso dell’1,96%.

ENI: Plenitude acquisisce 3 parchi fotovoltaici

ENI intanto finisce sotto la lente dopo che Plenitude ha siglato un accordo con EDPR per l’acquisizione dell’80% di tre impianti fotovoltaici già operativi situati negli Stati Uniti, per una capacità complessiva installata di circa 478 MW (382 MW in quota Plenitude) per una generazione di oltre 800 GWh annuali.

Equita SIM evidenzia che l’accordo permette a Plenitude di superare 1,2 GW di capacità installata negli Stati Uniti, contribuendo all’obiettivo di raggiungere il target di 7 GW (globali) entro il 2026.

Attualmente, Plenitude ha una capacità installata rinnovabile superiore a 3 GW.

Non cambia intanto la view di Equita SIM, che su ENI mantiene invariata la raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 19,5 euro.