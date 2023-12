ENI cede una quota di minoranza di Plenitude. Broker bullish

ENI frena dopo tre rialzi di fila, complice anche lo storno del petrolio: raggiunto accordo per la cessione di una quota di Plenitude.

La seduta odierna prosegue in lieve calo per Enel che si muove al di sotto della parità, quasi in linea con il Ftse Mib.

Il titolo, reduce da tre sessioni consecutive in rialzo, dopo aver chiuso quella di ieri con un progresso di oltre un punto percentuale, oggi presta il fianco ad alcune prese di profitto.

ENI cala dopo tre rialzi di fila

Mentre scriviamo, ENI viene fotografato a 15,152 euro, con un ribasso dello 0,34% e oltre 5 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a quasi 11 milioni.

ENI frenato dal petrolio

Il titolo mostra un andamento cauto, frenato anche dall’andamento del petrolio che viaggia in rosso e negli ultimi minuti si presenta a 73,8 dollari, con una flessione dello 0,61%.

ENI cede una quota di minoranza di Plenitude

ENI finisce intanto sotto la lente sulla scia di alcune indicazioni riportate dai quotidiani, secondo cui la società avrebbe raggiunto l’accordo con EIP circa la cessione di una quota di Plenitude inferiore al 10% per circa 750 milioni di euro.

La valorizzazione (EV) complessiva di Plenitude risulterebbe quindi pari a 10 miliardi di euro.

In base alle stime di Equita SIM, il multiplo realizzato enterprise value/EBITDA sarebbe implicitamente pari a circa 11 volte sul 2023 e circa 10 volte sul 2024.

Sui target di fine piano il multiplo realizzato sarebbe pari a circa 6,7 volte sul 2025 e circa 5,6 volte sul 2026.

Equita SIM ricorda che la settimana scorsa aveva incontrato il management team di Plenitude ed era risultato fiducioso di raggiungere i target di piano che prevedono fra gli altri dati, un EBITDA 2023 pari a 900mila euro, per poi salire a 1,5 miliardi nel 2025 e a 1,8 miliardi nel 2026, prevalentemente grazie al contributo dell’espansione della capacità nelle rinnovabili.

L’operazione sarebbe prodromica all’IPO. La vendita della quota di minoranza

faciliterebbe la valutazione nella fase del processo di quotazione che era stato bloccato nel 2022 per le condizioni di mercato.

ENI al vaglio di Equita SIM

Il modello satellitare di Eni prevede la creazione di entità indipendenti, come Plenitude e Sustainable Mobility, e che possono essere valorizzate tramite cessioni di quote di minoranza liberando risorse per accelerare la transizione energetica.

I “satelliti” possono mostrare valorizzazioni superiori a quelle di ENI e permetterebbero l’ingresso di investitori a cui è preclusa la partecipazione nel settore oil & gas.

Gli analisti di Equita SIM continuano a ritenere che il processo di valorizzazione possa essere un catalizzatore positivo sul titolo, in quanto Plenitude otterrebbe un multiplo almeno a una singola cifra alta in termini di enterprise value/EBITDA, rispetto alle circa 3 volte di ENI.

La SIM milanese mantiene una view bullish sul titolo, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 19,5 euro.

ENI: il giudizio di Jefferies

Positivo anche il giudizio di Jefferies, che invita ad acquistare ENI, con un un target price a 18 euro.

Secondo gli analisti, la vendita di una quota di minoranza di Plenitude è coerente con le attese del mercato e fornisce un importante valore base nel contesto di una potenziale IPO di Plenitude per il 2024.