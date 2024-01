ENI arretra, ma è un buy coi fiocchi. Ecco perché

Anche la seduta odierna è stata archiviata con il segno meno da ENI, che ha perso terreno per la terza giornata di fila.

ENI in rosso per la terza seduta di fila

Il titolo, dopo aver ceduto ieri quasi mezzo punto percentuale, ha accusato una flessione ben più ampia oggi.

A fine sessione, ENI si è fermato a 14,652 euro, con un ribasso dell’1,88% e volumi di scambio intensi, visto che sono state trattate oltre 13 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 10 milioni.

Il titolo ha accusato la peggiore performance nel settore oil, mostrando una maggiore debolezza relativa rispetto al Ftse Mib.

ENI è stato penalizzato dall’andamento negativo del petrolio, che negli ultimi minuti viene fotografato a 71,7 dollari, con una flessione dello 0,97%.

ENI: rumor su probabile accordo in Kazakhstan

Il titolo non ha trovato alcun supporto nelle indiscrezioni circolate nelle ultime ore e riportate in particolare Bloomberg, secondo cui le compagnie appartenenti al consorzio di Kashagan, che includono Eni, Shell, Exxon, TotalEnergies, Inpex, CNPC, sarebbero in trattative avanzate con il governo Kazako per la risoluzione della disputa ambientale.

La bozza di accordo prevederebbe l’investimento di 110 milioni di euro di progetti sociali per evitare la sanzione da 5 miliardi di euro.

L’importo dell’investimento è molto più basso della sanzione inizialmente richiesta a seguito della sentenza legale favorevole ottenuta nel giugno 2023.

ENI sotto la lente di Equita SIM

Equita SIM evidenzia che la notizia, se confermata, eliminerebbe completamente il rischio sul contenzioso in corso per un costo relativamente marginale per ENI.

Gli analisti ritengono inoltre che la notizia non abbia risvolti per il titolo, confermando la raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 19,5 euro.

ENI: anche UBS dice buy

Indicazioni bullish per ENI arrivano anche da UBS, che oggi ha rinnovato l’invito ad acquistare, con un target price a 17,5 euro.

La banca elvetica non esclude che i conti del quarto trimestre 2023 di ENI possano essere deboli, ma gli analisti indicano altri catalizzatori, tra cui il Capital Markets Day a marzo, un aumento del dividendo, una potenziale parziale cessione di Novamont e Enilive, una serie di avvii di progetti upstream e biofuel, così come la potenziale Ipo di Plenitude.

ENI: per Barclays è overweight

Infine, a scommettere su ENI è anche Barclays, che oggi ha confermato la raccomandazione “overweight”, con un fair value a 19 euro.

Gli analisti si aspettano che ENI possa sovraperformare quest’anno, sulla scia di ritorni di capitale interessanti, riconducibili anche al business upstream che mostra una crescita più rapida di quella dei competitors.

Secondo Barclays, la valutazione di ENI non è eccessivamente elevata, considerando il rendimento da dividendi superiore di circa il 20% rispetto alla media del settore stimata per l’anno in corso e per il prossimo.