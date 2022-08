ENI scatta ancora in avanti all'indomani dell'annuncio di una nuova scoperta di gas. Per gli analisti il titolo è un ottimo affare: target molto appetitosi.

A Piazza Affari torna il sereno dopo il calo della vigilia, con il Ftse Mib che recupera lo 0,74% a un passo da quota 22.350 punti.

ENI scatta ancora in avanti dopo il rialzo della vigilia

Tra i titoli più gettonati dagli acquisti troviamo i petroliferi e tra gli altri segnaliamo in particolare ENI che già ieri aveva mostrato forza, salendo in controtendenza rispetto al Ftse Mib.

Il titolo, dopo aver avviato la settimana con un progresso di oltre un punto e mezzo percentuale, continua a correre oggi, riuscendo a fare ancora meglio.

Negli ultimi minuti ENI si presenta a 12,258 euro, con un vantaggio del 2,49% e oltre 4,4 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 13 milioni.

ENI favorito dal recupero del petrolio

Il titolo beneficia in primis della buona intonazione del Ftse Mib, ma anche e soprattutto della spinta che arriva dal petrolio.

Dopo aver ceduto circa mezzo punto percentuale ieri, le quotazioni dell'oro nero tornano a salire, presentandosi negli ultimi minuti a 91,8 dollari, con un rialzo dell'1,58%.

ENI annuncia nuova scoperta di gas

A dare man forte agli acquisti su ENI sono anche le novità arrivate ieri dalla società, molto apprezzate dal mercato.

ENI ha annunciato una scoperta di gas tramite il pozzo Cronos-1, nel Blocco 6, al largo di Cipro.

Il blocco è operato dal gruppo italiano con una quota del 50%, mentre TotalEnergies è partner con il restante 50%.

Le stime preliminari indicano circa 2,5 trilioni di piedi cubi di gas in posto, con un significativo potenziale aggiuntivo che verrà valutato con un ulteriore pozzo esplorativo.

Sono gi in corso studi di ingegneria per uno sviluppo accelerato della scoperta. Il pozzo Cronos-1 è il quarto pozzo esplorativo perforato da Eni Cyprus e il secondo nel Blocco 6, dopo la scoperta a gas di Calypso-1 nel 2018.

ENI: Equita vede valore potenziale molto ampio per nuova scoperta

Per gli analisti di Equita SIM, la notizia ha risvolti positivi per il titolo e gli esperti calcolano risorse recuperabili per circa 2 trilioni di piedi cubi. Fino al 2020, in un ambiente di prezzi del gas "normale", gli analisti avrebbero considerato la dimensione ancora insufficiente per uno sviluppo Lng e una valutazione incerta.

Nelle condizioni attuali di prezzi del gas in Europa e con le tecnologie di sviluppo modulari fast-track a disposizione di ENI, il valore potenziale del progetto ha uno spettro molto ampio a detta della SIM milanese.

Il de-risking del progetto passa anche dalla sigla di contratti di fornitura a lungo termine per i volumi in produzione dal giacimento.

ENI: per Equita può salire fino a 19 euro

Confermata la strategia bullish di Equita SIM che su ENI ha una raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 19 euro, valore che implica un potenziale di upside di circa il 55% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

ENI al vaglio di Intesa Sanpaolo

A puntare sul titolo è anche Intesa Sanpaolo che oggi ha reiterato il rating "buy", con un target price a 16,6 euro.

Secondo gli analisti, la scoperta di gas al largo di Cipro conferma l'efficacia della strategia esplorativa di ENI, che punta a creare valore mettendo a frutto le sue avanzate tecnologie geofisiche.

Intesa Sanpaolo parla di un impatto limitato sul conto economico di ENI, almeno per il momento, evidenziando la fase preliminare del processo di esplorazione e produzione.