Brutta giornata anche per ENI che oggi ha visto scattare il semaforo sul rosso dopo tre sessioni consecutive in rialzo.

ENI in rosso dopo tre rialzi di fila

Il titolo non più tardi di venerdì scorso ha guadagnato un punto percentuale e oggi ha provato a spingersi ancora in avanti, per poi cambiare direzione di marcia.

Complice anche l'andamento negativo del Ftse Mib, ENI ha visto ampliarsi progressivamente le vendite, accusando al momento la peggiore performance nel settore oil.

Negli ultimi minuti il titolo si presenta a 13,12 euro, con un calo del 2,6% e oltre 8,2 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a quasi 16 milioni.

ENI penalizzato dal nuovo calo del petrolio

ENI risente oggi della negativa intonazione del Ftse Mib, ma anche del ribasso del petrolio che dopo il calo di venerdì scorso continua a perdere terreno oggi, presentandosi a 90,5 dollari, con una flessione dello 0,55%.

Il titolo ENI peraltro non riesce a beneficiare neanche delle conferme bullish di varie banche d'affari dopo i conti del 2021 diffusi dal gruppo venerdì scorso.

ENI: Equita SIM rivede le stime dopo i conti

In una nota presentata questa mattina, gli analisti di Equita SIM evidenziano che i risultati del quarto trimestre 2021 di ENI sono stati del 5% superiori alle attese a livello di EBIT adjusted e CFFO adjusted.

Gli esperti migliorano le stime di EBIT alzandole del 10% per il 2022 e dell'8% per il 2023, prevalentemente come risultante dell’incremento dell’ipotesi sul Brent a 75 dollari al barile nel periodo, mentre mantengono il prezzo del gas circa stabile nel 2022 e in normalizzazione nel 2023 a €30/MWh.

ENI: i messaggi chiave dalla conference call

Quanto ai messaggi rilevanti dalla conference call, Equita SIM evidenzia che il CFFO adjusted 2021 è stato pari a 12,7 miliardi di euro.

Il free cash flow implicito è pari a 6,9 miliardi di euro che copre ampiamente dividendi per 2,5 miliardi di euro e buyback per 400 milioni.

I capex attesi sul 2021 sono pari a 7 miliardi di euro, in linea con le aspettative e la politica di remunerazione degli azionisti, dividendo + buyback, sarà adattata al nuovo scenario di prezzo degli idrocarburi e comunicata al capital markets day in agenda a marzo.

Gli analisti di Equita SIM ritengono che la quota di buyback possa essere incrementata fino a 2 miliardi di euro, che porterebbe la remunerazione totale degli azionisti al 10%.

Dalla call è emerso altresì che la creazione dei veicoli come Plenitude e Var Energi sono accessori all’accelerazione del processo di transizione energetica. L’incasso della vendita di una quota in IPO di Var Energi sarà di circa 500 milioni di euro, mentre la joint-venture in Angola con BP è in via di definizione entro l’estate.

Insieme a CDP, ENI supporterà Saipem, ma non ha fornito ulteriori dettagli in attesa della presentazione del nuovo piano.

Equita SIM mantiene una view bullish sul titolo, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo alzato del 6% a 16,5 euro, basato sul modella degli analisti della somma delle parti.

ENI; per Kepler Cheuvreux ora vale 17 euro

Anche i colleghi di Keper Cheuvreux hanno rivisto il target price di ENI, alzandolo da 16,5 a 17 euro, con un rating "buy" invariato.

Per il broker i conti del quarto trimestre del gruppo italiano sono stati solidi e questo ha portato a rivedere le stime di eps adjusted, alzate del 2% per quest'anno e del 3,3% per il 2023.

ENI: anche SG e Intesa Sanpaolo rivedono il target price

Si sono mossi nella stessa direzione i colleghi di Societè Generale che da una parte hanno confermato la raccomandazione "buy" e dall'altra hanno incrementato il fair value a 14,5 a 16 euro.

Gli esperti hanno messo mano alle stime di eps di ENI, aumentandole del 20,6% per il 2021 e del 16,6% per quest'anno.

Infine, Intesa Sanpaolo ha ritoccato il target price da 14,5 a 15 euro sulla scia dei conti 2021 migliori delle attese.

Per gli analisti l'outlook per il 2022 resta positivo per il settore E&P, principalmente grazie a un solido scenario sul prezzo del petrolio.