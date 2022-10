ENI in rosso anche oggi sulla scia del calo del Ftse Mib e ancor più del petrolio. Focus sulle news delle ultime ore: analisti restano bullish.

Brutta giornata anche per ENI che, sulla scia del ribasso accusato dal Ftse Mib, perde nuovamente terreno, mostrando maggiore debolezza dell'indice di riferimento.

ENI perde più del Ftse Mib con ribasso petrolio

Il titolo già ieri aveva chiuso in rosso, cedendo mezzo punto percentuale dopo ben nove sessioni consecutive in rialzo.

La flessione odierna è ben più ampia, visto che ENI negli ultimi minuti si presenta a 11,546 euro, con un calo del 2% e oltre 9,5 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 13 milioni.

Il titolo riente non solo dell'andamento ribassista del Ftse Mib, ma anche dei segnali molto negativi che arrivato dal petrolio.

Dopo aver chiuso la giornata di ieri con un calo di oltre un punto e mezzo percentuale, l'oro nero oggi mostra una flessione più profonda, fotografato mentre scriviamo a 88,6 dollari, con un calo del 2,78% rispetto al close di ieri.

ENI intanto finisce sotto la lente sulla scia delle ultime novità arrivate da più fronti.

ENi avvia produzione del contratto Berkine Sud

In primis si segnala che il gruppo ha avviato la produzione da due campi a gas del nuovo contratto Berkine Sud in Algeria, che si aggiunge ai volumi di Berkine Nord.

L'avvio tramite sviluppo accelerato avviene solo dopo 6 mesi dall'assegnazione. La produzione del Berkine Sud, sotto la nuova legge degli idrocarburi algerina, risulta di 1 milione di standard metri cubi al giorno di gas circa e 4mila barili al giorno di liquidi associati.

Si prevede entro la fine dell'anno l'aumento a circa 2 milioni di standard metri cubi al giorno di gas, arrivando a saturare la capacità di trattamento di gas dell'impianto di MLE, pari a 11 milioni.

ENI: al via nuovo parco eolico per Plenitude

Tra le novità riguardanti ENI, gli analisti di Equita SIM segnalano che ieri Plenitude ha annunciato di aver avviato un nuovo parco eolico, El Monte, in Spagna, da 104,5 MW.

L'energia è generata da 19 turbine eoliche GE modello Cypress 158 e la centrale è prevista produrre circa 300 GWh all'anno.

ENI: Var Energi taglia guidance sui volumi per il 2022

Infine, da segnalare che Var Energi, la joint-venture norvegese di ENI, ha pubblicato oggi un trading update.

Nel dettaglio, Var Energi ha rivisto la guidance di produzione per l'intero anno 2022 a 220-225mila barili di petrolio equivalente al giorno, ovvero il 6% in meno rispetto ai 230-245mila comunicati in precedenza.

La produzione media del terzo trimestre è attese a 215mila barili di petrolio equivalente al giorno, in calo dell'11% anno su anno.

Da segnalare che la produzione è risultata influenzata da problemi operativi nei campi gestiti anche dai partner.

Nel terzo trimestre di quest'anno, la produzione di greggio e gas naturale liquefatto, è stata pari al 63%, contro il 60% del secondo trimestre, mentre la produzione di gas è stata del 37% rispetto al 40% dei 3 mesi precedenti.

Vår Energi ha stipulato contratti a prezzo fisso nel quarto trimestre 2021/primo trimestre 2022 per circa il 18% dei volumi di gas del terzo trimestre a un prezzo medio di 140 dollari/boe.

ENI sotto la lente di Equita SIM

In attesa dei risultati completi che saranno diffusi da Vår Energi il prossimo 25 ottobre, gli analisti di Equita SIM ritengono che questo aggiornamento abbia implicazioni limitate per il titolo ENI.

I prezzi realizzati più alti compensano i minori volumi e la perdita sul piano dei cambi, ricordando che in quota ENI, Var Energi rappresenta circa l`8% dei volumi upstream.

Non cambia intanto la strategia di Equita SIM che su ENI mantiene una view bullish, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 19 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre il 64% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.