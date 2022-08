ENI in buon rialzo, puntellato anche dall'ascesa del petrolio: focus sulla tassa relativa agli extra-profitti. Le ultime novità e le strategie da seguire.

A Piazza Affari i riflettori sono puntati oggi su ENI che riesce a conquistare la prima posizione nel paniere delle blue chip, mostrando più forza relativa rispetto al Ftse Mib.

ENI in pole position sul Ftse Mib

Il titolo, dopo aver ceduto oltre mezzo punto percentuale, oggi ha imboccato da subito la via dei guadagni, raggiungendo la vetta nel listino di riferimento.

Mentre scriviamo, ENI è fotografato a 11,606 euro, con un rialzo dell'1,59% e circa 2,4 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 13,5 milioni.

ENI sostenuto dal nuovo rialzo del petrolio

A dare sostegno al titolo è la buona intonazione del Ftse Mib e un supporto arriva anche dall'andamento positivo del petrolio.

Dopo aver guadagnato un punto e mezzo percentuale ieri, l'oro nero continua a salire oggi, presentandosi a 92,65 dollari, con un vantaggio dello 0,82%.

ENI chied chiarimenti all'AdE sulla windfall tax

ENI catalizza l'attenzione del mercato sulla scia delle ultime indicazioni relative alla tassa sugli extra profitti.

Per il gruppo guidato da Descalzi, secondo quanto riportato da Milano Finanza, si stima un esborso complessivo di 776 milioni di euro, di cui 546 milioni in Italia e 230 milioni di euro nel Regno Unito.

Secondo quanto scrive oggi Milano Finanza, ENI ha richiesto un parere supplementare all’Agenzia delle Entrate sulla windfall tax.

L’istanza di interpello riguarda, fra le varie tematiche, il presupposto della territorialità ai fini dell’imposta.

Per ENI, "considerata l’oggettiva impossibilità di precisa riconduzione delle varie fonti di approvvigionamento del gas rispetto alle diverse operazioni di vendita, non risulta applicabile il richiesto nesso di afferenza.

ENI: quanto pesa la tassa sugli extra profitti?

Durante la conference call dei risultati del secondo trimestre, era emerso che la windfall tax 2022 per ENI era pari a 800 milioni di euro, di cui 550 milioni in Italia e 250 milioni di euro nel Regno Unito. Come indicato prima, l’articolo apparso oggi su Milano Finanza conferma quegli importi.

ENI ha già versato l'acconto del 40% dell’importo dovuto in Italia a giugno, pari a 218 milioni di euro.

Nel Regno Unito, la windfall tax voluta dal premier Johnson si manifesta con un incremento temporaneo dell’aliquota sul settore oil&gas dal 40% al 65%.

ENI: l'analisi di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM ritengono che l’imponibile prodotto in Italia dalle attività di ENI riconducibili alla windfall Tax rappresentino una quota a singola cifra percentuale dell’EBIT di gruppo, stimato a 18,3 miliardi di euro nel 2022.

Di conseguenza, spiega la SIM milanese, le considerazioni su un valore massimo potenziale della windfall tax in uno scenario pessimistico, farebbero calcolare agli analisti una cifra in linea con la loro precedente stima di 1,25 miliardi di euro, elaborata prima della presentazione dei conti del secondo trimestre da parte di ENI.

Gli esperti ritengono che questo scenario abbia una minor probabilità di manifestazione per le criticità le incertezze del quadro normativo.

ENI: un ottimo buy con target molto appetitoso

In attesa di novità non cambia la view di Equita SIM che su ENI mantiene una strategia bullish, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 19 euro, valore che implica un potenziale di upside di circa il 64% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.