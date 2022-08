La seduta odierna prosegue all'insegna dell'incertezza per il petrolio che continua a oscillare intorno alla parità.

Dopo aver chiuso la giornata di ieri con un progresso di oltre mezzo punto percentuale, l'oro nero ha dapprima tentato di allungare il passo, per poi scendere verso quota 93 dollari.

Petrolio in rialzo dopo mattinata volatile

Dal bottom è partito un recupero che ha visto il Wti non solo azzerare le perdite iniziali, ma spingersi anche in avanti.

Proprio mentre scriviamo il petrolio sta ampliando i guadagni, presentandosi a 95,25 dollari, con un rialzo dello 0,88%.

Petrolio: nel pomeriggio il report sulle scorte strategiche USA

Il mercato è in attesa di conoscere il consueto report settimanale sulle scorte strategiche di petrolio USA che sarà diffuso un'ora dopo l'avvio delle contrattazioni a Wall Street.

Ieri intanto i dati dell'American Petroleum Institute hanno evidenziato che nell'ultima settimana di luglio le scorte di oro nero sono salite di circa 2,2 milioni di barili, mentre le riserve di benzina sono scese di 200mila barili e gli stocks di distillati i circa 350mila barili.

Petrolio: iniziata riunione Opec+. Di cosa si discuterà?

L'evento clou della seduta sarà senza dubbio il meeting dell'Opec+ che dovrebbe essere iniziato intorno alle ore 13.30.

Il Cartello si è riunito oggi per decidere le quote di produzione di settembre, ricordando che agosto era l’ultimo mese di rientro sui livelli produttivi pre Covid-19, pari a +9,7 milioni di barili al giorno dal punto massimo dei tagli produttivi.

Petrolio: le attese del mercato sulla mossa dell'Opec+

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che il mercato si attende un livello di quote invariate, secondo Reuters potenzialmente anche in leggera ascesa, in funzione dei rischi riguardanti un potenziale calo della domanda in caso di recessione.

Ieri il Joint Technical Committee (JTC) dell'OPEC+ ha ridotto le previsioni sul surplus dell’offerta globale di greggio per il 2022 a 0,8 milioni di barili giornalieri, ovvero 200mila barili al giorno in meno rispetto alle stime di fine giugno.

Sul 2023, il Joint Technical Committee prevede che il surplus dell’offerta possa essere di 0,5 milioni di barili al giorno nel 2023.

Petrolio: ENI tra i preferi di Equita SIM nel settore oil

Equita SIM ricorda che la sua ipotesi sul Brent è di un valore pari a 100 dollari al barile nel 2022, implicitamente quindi 92,5 dollari nella seconda metà dell'anno, per poi scendere a 80 dollari nel 2023 in funzione di una condizione più equilibrata tra domanda e offerta.

Tra i titoli preferiti dagli analisti nel settore troviamo anche ENI, coperto con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 19 euro.