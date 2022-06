ENI è stato colpito dai sell ed è sceso per la terza seduta di fila, per nulla sostenuto dalle notizie riguardanti Var Energi e Plenitude. Buy è confermato.

Brutta chiusura anche per ENI che ha risentito della negativa intonazione del mercato, accusando una performance peggiore di quella del Ftse Mib.

ENI colpito dai sell, più debole del Ftse Mib

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un calo dello 0,25%, oggi ha perso terreno per la terza giornata di fila.

ENI ha archiviato le contrattazioni a 14,026 euro, con una flessione del 2,54% e oltre 14,3 milioni di azioni scambiate, al di sopra della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 13 milioni.

Il titolo ha risentito anche della debolezza del petrolio che oggi tira un po' il fiato e si presenta ora a 121,6 dollari, con un rosso dello 0,41%.

ENI e HitecVision offrono circa 124,8 mln di azioni Var Energi

Le azioni della società del cane a sei zampe oggi hanno richiamato l'attenzione del mercato per diversi motivi.

In primis Eni e HitecVision hanno offerto circa 124,8 milioni di azioni di Var Energi, pari al 5% di quelle emesse e in circolazione, attraverso un bookbuild accelerato.

ENI offrirà il 20% delle azioni in vendita e HitecVision l’80%. Il flottante di Var passerà dall’11% al 16% ed Eni scenderà a circa il 63,3% dal 64,3%, mentre HitecVision dal 24,6% al 20,6%.

Gli analisti di Equita SIM calcolano che l'incasso per ENI è pari a circa 100 milioni di euro, ricordando che dall’IPO di febbraio, ai prezzi di chiusura di ieri, la performance complessiva del titolo, compresi i dividendi, è stata del 67%.

Vår Energi è una società upstream, ed è uno dei più grandi operatori indipendenti in Norvegia, con una produzione di 242mila barili al giorno nel primo trimestre del 2022 e dividendo trimestrale da 225 milioni di dollari.

Il target di produzione è pari a oltre 350mila barili al giorno al 2025, in rialzo del 50% rispetto a quanto atteso per quest'anno.

ENI: Equita commenta mossa su Var Energi e conferma il buy

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che l'operazione è parte della strategia di ENI di liberare nuove risorse finanziarie per l’accelerazione della transizione energetica.

ENI continuerà a detenere una quota di maggioranza in Var Energi, mantenendo il consolidamento a patrimonio netto.

Non cambia la view di Equita SIM che sul titolo conferma la raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 18,5 euro.

ENI annuncia il collocamento in Borsa di Plenitude

Tra le novità di oggi segnaliamo che ENI ha annunciato il collocamento in Borsa di Plenitude, la controllata per il retail e le energie rinnovabili che sbarcherà su Euronext Milan.

L'IPO consisterà in un'offerta al pubblico indistinto in Italia e in un collocamento privato riservato ad investitori qualificati in Italia e nello Spazio Economico Europeo e investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d'America.

Nella nota diffusa dal gruppo si legge che al 31 marzo 2022 Plenitude disponeva di un portafoglio di attività eoliche onshore e fotovoltaiche con una capacità installata complessiva pari a circa 1,4 GW3, principalmente in Italia, Francia, Spagna e Stati Uniti, e una pipeline di progetti rinnovabili di oltre 10 GW, diversificati sia a livello tecnologico che geografico.

ENI continuerà a detenere una quota di maggioranza in Plenitude, mantenendone il consolidamento.