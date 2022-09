L'Europa mira a introdurre un contributo di solidarietà per le società oil e gas: ecco alcuni dettagli. Nel mirino ENI e Saras: cosa rischiano?

Anche a Piazza Affari il tema dell'energia continua a tenere banco, in linea con quanto accade ormai da tempo, e alla luce delle ultime novità dall'Europa.

Società oil & gas: in arivo un contributo di solidarietà

La bozza di proposta della Commissione europea, che dovrebbe essere presentata questa settimana, vedrebbe i 27 Paesi dell’UE introdurre un "contributo di solidarietà" per le società oil & gas.

Equita SIM ricorda che la notizia era già circolata venerdì scorso, in occasione del vertice dei Ministri dell’Energia UE a Bruxelles.

Secondo la bozza visionata lundì da Reuters, la quale potrebbe essere modificata in corso d’opera, le compagnie petrolifere, del gas, del carbone e della raffinazione dovrebbero versare un contributo basato sui profitti in eccesso realizzati nell’anno fiscale 2022".

Secondo la bozza, Bruxelles fisserebbe un’aliquota minima per tutti i Paesi dell’Unione Europea, ma i governi potrebbero scegliere di aumentare l’aliquota. La misura verrebbe approvata da una maggioranza rafforzata di Stati membri, il che significa che non richiederebbe l’approvazione unanime dei 27 Paesi membri dell’UE.

Tassa extra profitti UE: cosa dicono sostenitori e oppositori

I sostenitori dell’imposta sulle entrate citano l’esempio del Regno Unito, che a maggio ha introdotto un’imposta aggiuntiva del 25% sulle società che estraggono petrolio e gas nel Mare del Nord, portandola al 65%.

Gli oppositori sostengono che l’imposta sarebbe difficile da applicare nei mercati nazionali dell’Unione Europa, a differenza del Regno Unito, in quanto quest’ultimo è un produttore di petrolio.

In Francia, una proposta di legge per imporre un’imposta eccezionale del 25% è stata respinta dal parlamento lo scorso luglio.

Alcuni dettagli sul contributo di solidarietà

Equita SIM evidenzia che ieri sono emersi alcuni dettagli circa il "contributo di solidarietà" richiesto alle compagnie oil & gas dal nuovo pacchetto di emergenza sull’energia.

La nuova imposta sarà calcolata sul 33% dell’imponibile pre-tasse 2022 che eccede il 20% della media del periodo 2019-2021.

La misura è temporanea e riguarderà gli utili dell'esercizio 2022, tuttavia "la natura imprevedibile degli sviluppi in corso nei mercati dell’energia potrebbe rivelare la necessità di estendere l’applicazione del regolamento ad altri esercizi finanziari oltre il 2022".

Alla fine del primo trimestre del 2023, la Commissione potrà proporre al Consiglio l’eventuale estensione della misura.

L’interpretazione e la successiva applicazione della normativa a livello nazionale è ancora incerta e la definizione del perimetro degli utili non chiaro.

ENI meno colpita di Saras dall'imposta

Se rapportata alla capitalizzazione di mercato, gli analisti di Equita SIM calcolano che l’imposta possa colpire maggiormente Saras rispetto ad ENI.

I differenti scenari di applicazione forniscono due risultati sostanzialmente differenti per ENI.

In caso di imposta applicata al perimetro degli utili all’interno dell'Unione Europea, che è lo scenario più probabile, Equita SIM stima un importo di 600-700 milioni di euro, inferiore agli 1,4 miliardi che ENÌ ha stimato per la windfall domestica, riguardante però un periodo diverso.

L'Unione Europea prevede che i singoli membri UE possano applicare comunque un’imposta più elevata.

Lo scenario meno probabile è quello di un'imposta sull'intero perimetro degli utili di gruppo e ciò avrebbe un impatto del 7% sulla capitalizzazione di mercato.

Secondo Equita SIM, più probabilmente la notizia ha implicazioni negative per Saras, per cui il calcolo di perimetro ha meno rilevanza e la media degli utili pre-tasse della raffinazione nel periodo 2019-2021 era negativa per oltre 200 milioni di euro.