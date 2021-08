[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Trading Online e le piattaforme operative : una guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

Scende il petrolio, deboli Eni e Tenaris

I buoni dati sul mercato del lavoro Usa di settimana scorsa hanno messo le ali ai piedi al dollaro e depresso il petrolio. Cosa faranno Eni e Tenaris?

L’economia Usa corre, il dollaro si rafforza

I buoni dati sul mercato del lavoro Usa di settimana scorsa hanno messo le ali ai piedi al dollaro: gli investitori temono che la Federal Reserve possa decidere di intervenire sulla propria politica monetaria, rendendola meno accomodante, prima del previsto.

Il Dipartimento del Lavoro statunitense ha reso noto che nel mese di luglio i nuovi posti di lavoro, nei settori non agricoli, sono cresciuti di 943 mila unita' dopo l'incremento di 938 mila unità nella rilevazione precedente (rivisto da 850 mila unità). Le attese erano fissate su un incremento di 870 mila unità. Il tasso di disoccupazione si attesta al 5,4%, inferiore alla rilevazione precedente e alle attese, rispettivamente pari al 5,9% e al 5,7%.

I prezzi delle materie prime notoriamente sono legati da una correlazione inversa alla moneta Usa, il rafforzamento del dollaro ha quindi influenzato negativamente le quotazioni delle commodity.

La variante Delta pesa sulla domanda di greggio

A questi ribassi contribuisce poi il fattore sanitario, le nuove restrizioni in Cina, secondo maggiore consumatore di greggio al mondo, e Australia per prevenire il diffondersi della variante Delta del Covid-19. Se le chiusure a causa del Covid dovessero aumentare i tempi della ripresa economica globale rischierebbero di dilatarsi con ripercussioni sulla domanda di carburante. Un primo effetto di queste turbolenze lo si è già visto, le importazioni di greggio della Cina sono infatti scese a luglio dai livelli record di giugno 2020.

A causa della variante Delta i voli da e per Pechino sono stati cancellati, e la China National Petroleum Corp. stima che il consumo di carburante per aerei sarà pesantemente colpito da queste nuove misure.

Wang Lining, un ricercatore dell'Economics and Technology Research Institute della CNPC, ha dichiarato a Bloomberg che il ritorno della pandemia potrebbe cancellare il 5% della domanda di petrolio nel breve periodo.

L'andamento dell'euro dollaro è quindi da tenere sotto stretto controllo per cercare di anticipare quello che potrebbe accadere alle quotazioni del greggio e quindi anche dei titoli fortemente correlati a questo strumento come Eni e Tenaris.

Euro dollaro su supporto critico

Il cambio è sceso questa mattina in area 1,1740 dove ha testato i minimi di luglio per poi tentare una reazione. La strada per mettere a segno un rimbalzo credibile tuttavia è lunga, solo oltre area 1,18 emergerebbero i primi segnali in favore di un movimento verso la resistenza chiave a 1,19. Oltre questi livelli poi le oscillazioni disegnate nelle ultime settimane si potrebbero dimostrare un "doppio minimo", figura rialzista in grado di anticipare movimenti verso area 1,2050. Lo scenario grafico rialzista sarebbe compatibile con un recupero dei prezzi delle materie prime. Sotto 1,1740 invece il dollaro potrebbe tentare di scendere anche al di sotto dei minimi di marzo a 1,17 circa, puntando al test di area 1,1550, con effetti decisamente negativi per l'andamento delle quotazioni delle commodity.

Figura ribassista in vista per il Wti

In questo momento il future sul petrolio Wti è in calo del 4% circa a 65,60 dollari. A 66,50 transita la linea di base del testa spalle ribassista disegnato dal massimo del 5 maggio. Se le quotazioni dovessero stazionare al di sotto di area 66,50 per 1/2 sedute la figura ribassista troverebbe conferma, con il rischio di vedere scendere le quotazioni almeno fino in area 57 dollari prima di trovare un supporto dal quale tentare una reazione. Recuperi al di sopra di area 66,50 dovrebbero essere invece seguiti dalla rottura di area 70 per prospettare un rimbalzo abbastanza ampio da creare una zona cuscinetto al di sopra del supporto di area 66,50 mettendo così al riparo le quotazioni da brutte sorprese.

Eni, solo sopra 10,29 segnali di ripresa

Eni venerdì aveva tentato il superamento del picco del 30 luglio a 10,29 ma questa mattina lo ritroviamo nuovamente in area 10,20: senza una rapida rottura di 10,29 resterà elevato il rischio che il rialzo visto dal minimo del 20 luglio si dimostri solo una correzione temporanea. Sotto area 9,90 probabile il ritorno a 9,30 circa. Supporto successivo a 8,90 euro. Sopra 10,29 i prezzi potrebbero invece tentare il recupero del massimo di giugno a 10,83 euro.

Tenaris in vista di un forte supporto

Anche Tenaris oggi è in flessione, tornato in area 8,75 euro (-0,4% circa). A 8,28 transita la media mobile esponenziale a 200 giorni, testata il 19 luglio, supporto critico in questa fase. La violazione, confermata in chiusura di seduta, della media, potrebbe comportare la ricopertura del gap del 25 febbraio con base a 7,70 euro. Solo oltre area 9 euro il titolo si potrebbe considerare ragionevolmente al sicuro dal rischio di improvvisi scivoloni.

(Alessandro Magagnoli)