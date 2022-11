Enel in pole position nel settore, con il focus sulle novità relative al price cap e agli interventi allo studio del Governo Meloni.

Anche la seduta odierna prosegue in rialzo per le utility che continuano nel complesso a guadagnare terreno sul Ftse Mib.

Utility in positivo sul Ftse Mib. Enel in pole position

Dopo aver archiviato la giornata di ieri in progresso, lasciando indietro solo Italgas, i titoli del comparto si spingono ancora in avanti, malgrado l'andamento cauto del Ftse Mib.

A stonare oggi nel settore sono Hera e A2A, che calano rispettivamente dello 0,25% e dello 0,27%, mentre Terna e Italgas salgono dello 0,47% e dello 0,58%, preceduti da Snam e da Enel che si apprezzano rispettivamente dello 0,75% e dell'1,56%.

Utility: la Germania approva un proprio price cap interno

A mantenere alta l'attenzione sulle utility sono le notizie che arrivano da più parti su vari temi.

Partendo dal di fuori dei confini nazionali segnaliamo che la Germania, tra gli oppositori del price cap europeo, ha approvato un suo price-cap interno.

Il prezzo del gas viene così limitato a 120€/MWh sull’80% dei consumi di gas per 20 milioni di famiglie e piccole imprese, limitando il prezzo a 95 €/MWh per l’uso di gas per teleriscaldamento.

Il totale del costo della manovra, che include anche altre misure, si aggirerebbe sui 100 miliardi di euro e rientrerebbe nel pacchetto di misure previste fino a 200b miliardi di euro, approvato qualche settimana fa dal Governo tedesco.

Quando arriverà un price cap UE? Focus su Enel, A2A ed Hera

Gli analisti di Equita SIM ricordano che l'Unione Europea dovrebbe pronunciarsi sulle misure di price cap comunitario nelle prossime settimane.

Tra i maggiori beneficiari dell’introduzione, coperta con budget pubblici, la SIM milanese segnala i retailers: Enel, A2A, Hera, Iren e Acea.

Utility: ipotesi manovra da 5 mld per contenimento costi bolletta

Intanto l'attenzione è rivolta anche alle novità in arrivo sugli interventi del Governo per contenere i costi in bolletta.

Secondo quanto riportato ieri dal Corriere della Sera, potrebbe arrivare la prossima settimana il primo decreto con le ulteriori misure di sostegno sulle bollette energetiche.

Stando a quanto riporta il quotidiano, il decreto potrebbe avere un saldo di 5 miliari di euro, finanziato con il maggiore gettito IVA, e sarebbe destinato all’estensione delle misure vigenti.

Utility: spazio di manovra per 18-20 mld per interventi costi energetici

Oggi diversi quotidiani, lo spazio di manovra a disposizione del Governo per ulteriori interventi sulla riduzione dei costi energetici, potrebbe arrivare fino a 18-20 miliardi di euro.

Questo sia grazie alle risorse disponibili lasciate dal governo Draghi, sia al miglior andamento dell’economia, con riferimento ai parametri di deficit.

Tra gli interventi allo studio del Governo si segnala la già citata estensione delle misure relative al bonus sociale e ai crediti di imposta per le imprese.

A ciò si aggiunge la sospensione degli oneri di sistema anche per i prossimi trimestri, con riduzione delle aliquote IVA e l'aumento della produzione nazionale di gas.

Utility: occhio alla tassazione sugli extraprofitti

Secondo gli analisti di Equita SIM, resta da verificare l’atteggiamento del Governo sul tema delle possibili modifiche alla normativa sulla tassazione degli extraprofitti.

Quest'ultima potrebbe essere trasformata in una addizionale IRES/IRAP e ciò a detta della SIM milanese sarebbe potenzialmente negativo per tutto il settore energia.