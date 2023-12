ERG in evidenza dopo accordo negli Stati Uniti

Tra le poche blue chip che riescono a muoversi in controtendenza rispetto al Ftse Mib troviamo anche ERG.

ERG in rialzo per la terza seduta di fila

Il titolo, dopo aver guadagnato poco meno di un punto percentuale ieri, si spinge ancora in avanti oggi, salendo per la terza seduta di fila.

Negli ultimi minuti, ERG viene fotografato a 28,36 euro, con un rialzo dell’1,29% e circa 170mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a quasi 500mila.

ERG firma un accordo negli Stati Uniti

ERG ha annunciato la firma di un accordo con Apex Clean Energy Holdings LLC (Apex), per la creazione di una partnership per la gestione e l’ulteriore sviluppo di un portafoglio di impianti eolico e solari.

Si tratta della prima operazione di ERG sul mercato statunitense, che prevede la creazione di una holding di diritto statunitense nella quale saranno conferiti un impianto eolico e un impianto solare, entrambi entrati in esercizio di recente, per complessivi 317 MW di capacità installata e una produzione stimata di circa 1 TWh.

L’accordo prevede inoltre circa 1 GW di nuovi progetti solari ed eolici onshore in fase di sviluppo nel paese.

La holding sarà partecipata al 75% da ERG ed al 25% da Apex che proseguirà nella gestione operativa degli asset.

Il portafoglio di assets esistenti si compone di un parco eolico onshore da 224,4 MW situato in Iowa ed entrato in esercizio nella prima metà del 2023, con una produzione stimata annua di oltre 800 GWh, e di un parco fotovoltaico da 92,4 MW situato in Illinois ed entrato in esercizio nella seconda metà del 2022, con una produzione stimata annua di oltre 150 GWh.

I due impianti beneficiano già degli accordi di Tax Equity con controparti finanziarie

e saranno privi di debito al closing.

Gli impianti hanno inoltre la copertura con contratti di vendita di lungo termine (PPA) siglati con primarie controparti corporate corrispettivo per l’acquisizione della quota di maggioranza del 75% è pari a 270 milioni di dollari, con il closing previsto entro il primo semestre del 2024.

Assumendo un valore di sviluppo della pipeline da 1GW di circa 50mila dollari/MW, Equita SIM evidenzia che il multiplo di acquisizione sarebbe di circa 1-1,1 milioni di dollari/MW o circa 15 volte l’enterprise value/Ebitda (sulla base di una stima

preliminare ed escludendo il valore delle tax partnerships).

Gli analisti ritengono che il multiplo sia coerente con l’acquisizione di un premio di maggioranza per gli assets, con l’entrata in un nuovo mercato e con il load factor elevato degli impianti.

A detta di Equita SIM è da verificare con la società gli economics degli impianti alla luce degli accordi di tax partnership e delle normative del mercato statunitense.

Gli analisti giudicano positivamente la decisione di allargare ulteriormente le possibilità di sviluppo delle capacità installata in un mercato sicuro dal punto di vista regolatorio, sulla base di contratti PPA (che danno visibilità di rendimento) e con l’ulteriore possibilità di sostenere la crescita annua nei prossimi anni grazie alla pipeline di 1 GW.

Il nuovo posizionamento verrà chiarito da ERG alla presentazione del nuovo piano

strategico prevista nel primo trimestre del 2024.

Confermata la view bullish sul titolo che secondo Equita SIM merita una raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 31 euro.

ERG sotto la lente di Banca Akros

A puntare su ERG è anche Banca Akros, che oggi ha rinnovato l’invito ad acquistare, con un target price a 35 euro.

L’acquisizione annunciata dal gruppo, secondo gli analisti migliora la presenza sulla scena internazionale e fornisce un punto di partenza per l’espansione nel promettente mercato USA.