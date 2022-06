Chiusura negativa anche ieri per Erg che, dopo aver ceduto quasi un punto percentuale giovedì, ha continuato a scendere il giorno dopo.

Erg in rosso in chiusura di settimana

Il titolo prima del week-end si è fermato a 29,7 euro, con una flessione del 2,3% e volumi di scambio elevati, visto che sono passate di mano quasi 600mila azioni, quasi il triplo della media degli ultimi 30 giorni.

Erg: annunciata l'operazione sul controllo del gruppo

Erg è sceso dopo che è stata annunciata ufficialmente l’operazione sul controllo del gruppo, che ha contorni differenti da quelli immaginati dai giornali nelle scorse settimane.

San Quirico (famiglia Garrone) azionista di controllo di ERG con il 62,5% ha siglato un accordo con IFM Investors, Fondo infrastrutturale Australiano, per la cessione di una quota di minoranza di ERG, che avverrà attraverso la creazione di una Holding intermedia nella quale confluirà il 62,5% di ERG in mano ai Garrone e che cederà al fondo IFM il 35% delle azioni della nuova società.

La cessione avverrà ad una valorizzazione superiore a 1 miliardo di euro, inclusa l’opzione di ulteriori 500 milioni di euro per supportare la crescita di ERG nella realizzazione degli obiettivi di piano strategico.

L’operazione nel suo complesso non comporterà né il cambio di controllo di ERG, né operazioni di delisting del titolo.

Erg: il commento di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM parlano di una notizia positiva per ERG: a un prezzo di 1 miliardo di euro, il fondo sta attribuendo una valorizzazione implicita di ERG in linea con l’attuale capitalizzazione di mercato del titolo, fornendo tuttavia l'impegno a sostenere l’accelerazione del gruppo nella realizzazione del piano.

Gli esperti ritengono inoltre che l'impegno del fondo nel lungo termine possa comunque rappresentare un appeal speculativo, nel caso in cui l’impegno finanziario futuro aumentasse comportando un cambio di controllo e un futuro delisting del titolo, così come avvenuto in passato in operazioni come quella di Ardian su Astm/Sias o del fondo IIF sulle azioni Falck Renewables.

Equita SIM ribadisce la sua view positiva su Erg, confermando la raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 35,5 euro.

Erg: la view di Intesa Sanpaolo

A puntare sul titolo è anche Intesa Sanpaolo che ieri ha rinnovato l'invito ad acquistare, con un target price a 38 euro.

In merito alla cessione di una quota di minoranza di Erg, gli esperti pensano che tale mossa possa consolidare il posizionamento del gruppo come player chiave nella transizione energetica in Europa e permetterà di liberare ulteriore crescita, supportata dalla presenza di IFM su scala globale.

Erg al vaglio di Mediobanca

Bullish anche la view di Mediobanca Securities che su Erg ha un rating "outperform" e un fair value a 36 euro.

Gli analisti evidenziano che il prezzo dell'operazione relativa alla cessione del 22% di controllo di Erg, corrisponde a una valutazione implicita del gruppo di oltre 4,57 miliardi di euro, in linea con i prezzi correnti di Borsa.