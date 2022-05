Un altro segno più per ERG che anche ieri si è mosso in territorio positivo, guadagnando terreno per la quarta seduta consecutiva.

ERG scatta in avanti e poi frena

Il titolo ha archiviato la sessione di martedì con un vantaggio di circa due punti e mezzo percentuali.

Ieri ERG ha provato ad allungare il passo, tanto che nell'intraday è arrivato a toccare un top a 34,74 euro, con un rally di circa quattro punti percentuali.

Da questo massimo il titolo ha avviato un movimento a passo di gambero, fermandosi poco sopra la parità.

A fine giornata ERG è stato fotografato a 33,44 euro, con un lieve rialzo dello 0,12% e volumi di scambio vivaci, visto che sono transitate sul mercato circa 330mila azioni, contro la media delgi ultimi 30 giorni pari a circa 270mila.

ERG: rumor su possibile interesse del fondo IFM

ERG anche ieri ha conquistato l'attenzione degli investitori sulla scia di alcune indiscrezioni relative a un tema già circolato in passato.

Bloomberg ha riportato nuovamente ieri la notizia del possibile interessamento del fondo australiano IFM Investor Pty a rilevare una quota di minoranza di ERG. Secondo quanto riportato da Bloomberg, l’acquisto potrebbe avvenire rilevando direttamente una quota di San Quirico, holding di controllo di ERG.

Gli analisti di Equita SIM ricordano che la notizia era emersa già nelle scorse settimane e anche se le indicazioni parlano di un acquisto di San Quirico, gli esperti ritengono più probabile un’operazione che preveda la creazione di una sub-holding nella quale riversare le azioni ERG, o parte di esse, per cedere successivamente un pacchetto al fondo australiano.

ERG: dubbi sugli obiettivi dell'operazione

A detta degli esperti è difficile immaginare se l’operazione sia solamente finalizzata al cash-in da parte della famiglia Garrone per allargare l’ambito di attività della holding San Quirico o se l’operazione sia preludio ad ulteriore coinvolgimento del fondo nel controllo/ espansione di ERG.

ERG: per Equita SIM mantiene appeal speculativo

Gli analisti di Equita SIM ritengono che ERG preservi un appeal speculativo in questo contesto di mercato, con il valore degli assets Renewables crescente in ragione delle politiche energetiche di affrancamento dalle fonti fossili.

Le opzioni di crescita sono rilevanti e le ultime 2 operazioni di fondi negli ultimi anni si sono concluse con un delisting a significativo premio.

Gli esperti della SIM milanese confermano la loro view positiva su ERG, reiterando la raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 35,5 euro.