Eur-Usd balza, ma non è finita qui. Le attese degli analisti

L'euro-dollaro è arrivato a lambire la soglia degli 1,11 per poi frenare dai top. Quali scenari nel breve?

La seduta odierna prosegue in rialzo per l'euro-dollaro che, pur avendo ritracciato dai top intraday, si conferma in buon progresso.

Eur/Usd in rialzo, ma in frenata dai top

Nel primo pomeriggio il cross è arrivato a sfiorare l'area di 1,11, superando frazionalmente i top intraday del 14 aprile scorso a quota 1,1075.

Dal massimo odierno si è avuto un ripiegamento che vede ora l'euro-dollaro passare di mano a 1,104, con un rialzo dello 0,62%.

Eur/Usd: i motivi del rialzo

A favorire l'ascesa della moneta unica contro il biglietto verde sono i timori di una possibile recessione negli Stati Uniti che rischiano di più rispetto ad altri Paesi tra cui l'Europa.

Questo contribuisce così a dare forza all'euro che, come spiegato da Commerzbank, sembra essere al momento la valuta preferita dal mercato.

La BCE infatti è vista come più restrittiva, mentre per la Fed potrebbe essere vicina la conclusione del ciclo di rialzo dei tassi.

Come se non bastasse, a zavorrare il dollaro, favorendo di converso l'euro, è anche la questione relativa al tetto del debito negli Stati Uniti, oltre ai timori legati alla crisi delle banche a stelle e strisce.

Eur/Usd: la view di Commerzbank

Secondo gli esperti di Commerzbank, ciò significa che dovrebbero accadere molte cose perchè il mercato cambi la sua visione prima delle riunioni delle Banche centrali, in modo da poter arrivare a significativi aggiustamenti sull'euro/dollaro.

Sempre Commerzbank però spiega che il buon momento della moneta unica non dovrebbe durare molto a lungo.

L'idea degli analisti è che a un certo punto il rialzo dei tassi di interesse da parte della BCE dovrà fermarsi e si rifletterà sui risultati economici.

Il mercato si renderà così conto che il binomio "tassi alti-performance economica bassa" non sarà valido solo per gli Stati Uniti, ma anche per l'Europa.

Inutile dire che nel momento in cui si avvertiranno gli effetti economici del rialzo di tassi, la BCE potrebbe fermarsi con la sua politica monetaria restrittiva, favorendo quindi una ripresa del dollaro contro l'euro.

Eur/Usd: le previsioni di ING

Nel breve però dovrebbe prevalere una debolezza del biglietto verde rispetto alla moneta unica, anche in virtù della nuova instabilità che sta colpendo i titoli del settore bancario.

La pensano così gli analisti di ING, secondo cui potrebbe rafforzarsi con il tempo la scommessa del mercato su un taglio dei tassi da parte della Fed in caso di ulteriore cattive notizie dal mondo delle banche.

La prospettiva di una riduzione del costo del denaro negli Stati Uniti avrebbe indubbiamente un impatto negativo sul dollaro che si indebolirebbe ancora di più nei confronti dell'euro.

Euro-Dollaro: l'analisi di UBS

Infine, ad avere una view bullish sull'euro-dollaro sono anche i colleghi di UBS, i quali ritengono che il biglietto verde perderà terreno visto che la Fed si sta approssimando alla fine del suo ciclo di rialzo dei tassi di interesse.

Diverso il discorso in Europa, dove la politica monetaria restrittiva non è ancora terminata, motivo per cui il dollaro è il meno preferito nella strategia du UBS, tanto da stimare un rialzo dell'euro-dollaro verso quota 1,16 entro la fine dell'anno.