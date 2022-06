Di seguito riportiamo l'intervista realizzata ad Antonello Marceddu, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sui principali indici azionari, con una particolare attenzione rivolta a Piazza Affari.

Il Ftse Mib si è riportato sotto quota 24.500 punti dopo aver tentato l'allungo verso area 25.000. Quali le attese nel breve?

Il Ftse Mib ha rotto la piccola fase di lateralità e mercoledì ha provato a mettersi sui massimi della stessa.

Da notare che i minimi sono crescenti e questo a pensare che l'indice voglia tirarsi fuori dal trading range che ha come massimo i 24.400 punti e come minimo l'area dei 22.800 lambita il 9 maggio scorso.

Per diverse sedute il Ftse Mib è stato contenuto all'interno di questo range, da cui la scorsa settimana ha provato a uscire.

Nella giornata di mercoledì è quasi ripiombato dentro questo intervallo di prezzi, ma se il Ftse Mib dovesse continuare a segnare minimi crescenti, allora potrà dare solidità ad un rialzo delle quotazioni e quindi vedere magari qualcosa di più positivo rispetto a quanto visto nelle ultime giornate.

Il primo target sarà in area 24.800/24.850 punti, superati i quali ci sarà spazio per salire ancora verso i 25.000 punti prima e area 25.500 in seguito.

I gap di brevissimo periodo, almeno al di sopra dei prezzi correnti, sono stati chiusi, mentre resta aperta qualche piccola finestra al di sotto delle attuali quotazioni.

Non credo in ogni caso che questo possa inficiare il fatto che un tentativo rialzista lo possiamo vedere per il Ftse Mib.

In sintesi, nel breve si può salire ancora un po' e l'ideale sarà superare i recenti top in area 24.800, evento che darebbe un po' più di fiducia all'indice italiano.

L'euro-dollaro sta allungando il passo, confermando come baricentro l'area di 1,07. Cosa può dirci di questo cross?

Allo stato attuale abbiamo gli open interest sulla parità per l'euro-dollaro, ossia le call e le put sono quasi presenti con gli stessi numeri, quindi si segnala una situazione di pareggio, ossia non c'è una forza maggiore dell'altra.

L'euro-dollaro è a ridosso dell'ultimo massimo toccato il 30 maggio e se i corsi dovessero mantenersi al di sopra di quota 1,06, e al momento sembra che sia così, potremmo rivedere e anche superare i recenti top in area 1,078/1,0785.

Per vedere un ulteriore allungo dell'euro-dollaro sarà necessario un consolidamento sopra quota 1,07/1,075.

Con conferme sopra tale soglia ci sarà spazio per salire fino ad area 1,09/1,095 euro, dove il cross troverà una zona di resistenza molto interessante.

La candela della settimana scorsa mostra un buon andamento e lascia ben sperare in una prosecuzione rialzista nel breve.

L'euro-dollaro è già a ridosso dei top della scorsa ottava e potrebbe continuare a salire verso quota 1,08 prima e 1,09 dopo.

L'oro sta allungando oltre quota 1.850 dollari. Vede ulteriori rialzi nel breve?

L'oro è in una fase di lateralità racchiusa tra i 1.817 e i 1.887 dollari e se le quotazioni dovessero segnare dei minimi crescente e bucare i top del 24 maggio poco sopra i 1.869 dollari, probabilmente potremo vedere i 1.887 dollari.

Quest'ultimo livello corrisponde al minimo visto nella seduta del 29 marzo, da cui è partita una fase di lateralità che ha visto l'oro mantenere un livello di supporto valido intorno ai 1.914 dollari.