Di seguito riportiamo l'intervista realizzata ad Antonello Marceddu, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sui principali indici azionari, con una particolare attenzione rivolta a Piazza Affari.

Il Ftse Mib si sta mantenendo sopra i 24.000 punti dopo la frenata dai top delle ultime sedute. Quali le attese per le prossime sedute?

Nella seduta di martedì scorso il Ftse Mib ha toccato nell'intraday un top a 24.474 punti, da cui però ha ripiegato verso area 24.000.

L'area dei 24.500 si conferma una resistenza interessante e ora mi aspetto una fase di lateralità per il Ftse Mib che ha lasciato un piccolo gap aperto nel triangolo che va da venerdì scorso alla seduta di ieri.

Tra mercoledì e giovedì l'indice ha lasciato un buco di circa 300 punti tra area 24.080 e 24.380, mentre tra venerdì e lunedì scorso il gap è tra i 24.048 e i 23.980 punti.

Come detto prima è possibile ora una fase laterale per il Ftse Mib, tra i 23.500 e i 24.500 punti e fino a quando non si uscirà da questo intervallo non avremo segnali significativi.

Sopra i 24.500 punti l'indice potrebbe allungare in primis verso i 25.000 punti, mentre sotto area 23.500 si approderà prima a quota 23.000 e poi fino ai 22.800 punti, con un ritorno quindi sui minimi del 9 maggio.

Nel breve quindi il Ftse Mib potrebbe scendere un po' verso i livelli indicati prima, fermo restando che fino a certe soglie di prezzo si manterrà all'interno del movimento laterale di cui parlavo prima.

L'euro-dollaro ha vissuto un forte recupero nelle ultime ore, tornando a ruotare intorno ad area 1,06. Si aspetta ulteriori progressi nel breve?

L'euro-dollaro in effetti ha avvicinato l'area di prezzo che avevamo segnale come supporto chiave nelle scorse interviste.

Mi riferisco all'area di 1,035 che è stata avvicinata dal cross e proprio da questo bottom è partito un deciso recupero.

Se l'euro-dollaro avesse effettivamente tutta questa forza che sembrerebbe voler dimostrare, potrebbe spingersi ancora in avanti nel breve.

Con conferme sopra 1,0595/1,06 il cross potrà puntare a 1,065 prima, per poi andare a rivedere quota 1,075, sebbene sia ancora prematuro scommettere su un target di questo tipo.

L'oro sta provando ad allontanarsi nuovamente da quota 1.800 dollari, approfittando dell'indebolimento del dollaro. C'è spazio per ulteriori salite?

Sul grafico dell'oro si può individuare una sorta di testa spalle, visto che il gold ha segnato un minimo più basso del precedente e ora dei minimi leggermente rialzisti.

Una forza dell'oro ci potrebbe anche stare ora, anche se qualcuno non esclude il rischio di vedere le quotazioni scendere anche più in basso dei valori correnti.

Da più parti è stata segnalata la possibilità di un approdo sul supporto in area 1.750 dollari, ma la discesa dell'oro si è fermata prima che venisse raggiunto questo livello.

Al rialzo ora la prossima resistenza per l'oro è in area 1.870 dollari e non escludo che tale soglia possa essere effettivamente raggiunta.

La candela del 15 maggio da un ribasso ha portato a una chiusura positiva ed è stata seguita poi da due sedute interlocutorie.

Ieri c'è stato poi un bello spunto rialzista per l'oro e magari questa potrebbe essere la volta buona per assistere ad un'ulteriore salita.