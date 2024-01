Ftse Mib: quali scenari nel breve? Petrolio ed Eur/Usd buy?

Il Ftse Mib vede proseguire la fase di lateralità in atto da circa due mesi: quali prospettive? La view di Antonello Marceddu.

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata ad Antonello Marceddu, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sui principali indici azionari, con una particolare attenzione rivolta a Piazza Affari.

Il Ftse Mib sta riuscendo a mantenersi al di sopra di area 30.000, senza tuttavia avviare grandi recuperi. Vede nuovi rischi al ribasso o dei rimbalzi?

La fase laterale del Ftse Mib si sta procrastinando da circa due mesi in un range abbastanza stretto.

Da una parte i 30.000 punti reggono come supporto e dall’altra al rialzo ci si sposta verso i 30.500/30.600 punti, con le spike che hanno portato fino ad area 30.800.

L’area dei 30.600-30.800 si conferma al momento una resistenza, con un rigetto dei prezzi che dimostra chiaramente come il Ftse Mib non si consideri ancora pronto per un consolidamento sopra i 30.500/30.600 punti.

La fase di incertezza per ora non sembra voler cambiare tema per il Ftse Mib, mentre a Wall Street vediamo che l’S&P500 e il Nasdaq Composite stanno maturando delle salite più consistenti.

Ftse Mib: quali strategie adottare ora?

A mio avviso non rimane da fare altro per il momento che stare alla finestra, avendo come alternativa solo quella di fare operazioni intraday.

Quella attuale è una situazione di attesa a Piazza Affari e quindi il consiglio è di aspettare che ci sia più direzionalità, verso l’alto o verso il basso.

Non è certo facile fare una previsione su quale dei due sentieri sarà imboccato dal Ftse Mib, visto che non ci sono al momento segnali utili che possano dare indicazioni in tal senso.

Gli indicatori tecnici non offrono grandi segnali, visto che il ROC si trova sulla parità, mentre il volatility ratio mostra una dinamica un po’ diversa, essendo abbastanza laterale, al pari del movimento dell’indice.

Anche sul fronte degli indicatori non ci sono elementi che possano permettere di fare una valutazione più direzionale rispetto alla situazione attuale.

La view sull’euro-dollaro

L’euro-dollaro si muove nei pressi di quota 1,09. Quali i possibili scenari nel breve per questo cross?

Anche per l’euro-dollaro si segnala una fase laterale, con il prezzo racchiuso tra le due medie mobili più importanti, quella a 50 e a 200 periodi.

La prima si posiziona a 1,02 e la seconda intorno a 1,083, per cui indubbiamente c’è una lateralità in atto per il cross, in attesa di novità.

Le quotazioni si muovono in un laterale, ma sono sempre convinto che non ci siano le condizioni per un declino dell’euro-dollaro, auspicando al contempo un recupero su livelli più alti intorno ad area 1,11.

Non c’è evidenza di direzionalità ed è ovvio che maturare livelli sopra 1,10 aprirà scenari più interessanti per una salita, mentre al ribasso sarà da attenzionare l’area degli 1,08, sotto cui l’euro-dollaro potrà scendere ancora.

L’analisi del petrolio

Il petrolio si è riportato sopra quota 74 dollari al barile. Cosa può dirci di questa materia prima?

Il petrolio potrebbe essere sicuramente influenzato dalla situazione geopolitica nel Mar Rosso, ma a fare da contraltare c’è un’inflazione che viaggia ancora su livelli non certo gradevoli.

L’oro nero si mantiene in ogni caso in una zona di “relax”, segnalando che sta viaggiando tra i 72 e i 75 dollari in questi ultimi giorni.

L’area dei 75 dollari per ora si conferma una resistenza e fino a quando non sarà violata al rialzo, sarà probabile che l’oro nero si mantenga intorno ai livelli attuali.

Se il petrolio però dovesse salire, credo che lo farebbe solo in ottica speculativa, perché non ritengo che l’economia sia pronta a reggere prezzi più elevati.